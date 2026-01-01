Ви из BTS признался, что тайком читает переписку поклонников друг с другом

О чем Ви говорил в интервью

Популярность артиста такова, что материал вместе с обширной фотосессией займет целых 40 страниц. В интервью артист выразил глубокую привязанность к сообществу поклонников группы – ARMY.

Он также поделился, что в плотном графике продолжающегося тура старается сохранить умение радоваться мелочам, как и все остальные участники коллектива. Ви уверен, что тур станет счастливым воспоминанием для каждого из них, и заверил, что рад старается выкладываться по максимуму на каждом выступлении для поклонников.

"Это люди, которые искренне откликаются на мои чувства. Они внимательнее всех прислушиваются к моим рассказам и очень важны в моей повседневной жизни. Поэтому я иногда общаюсь с ними, а иногда тайком наблюдаю за тем, как ARMY разговаривают друг с другом. Но когда я присоединяюсь, разговор становится другим, поэтому я редко вмешиваюсь. Честно говоря, я даже немного завидую им", – цитирует музыканта журнал во вторник, 10 ноября 2026 года.

Все хорошее и ничего плохого: почему айдолы говорят так обтекаемо

Фрагмент интервью Ви демонстрирует узнаваемую особенность айдол-коммуникации. Публичная речь артиста по принятым в индустрии канонам подается как управляемая эмоциональная услуга для фанатов.

Участники BTS работают в условиях, когда любая фраза может стать заголовком, поводом для скандала или предметом фанатских разборок. Доброжелательные позитивные формулировки составляются так, чтобы в них невозможно было уловить никаких противоречий или обычных человеческих эмоций, кроме бесконечной признательности любителям BTS.

Фраза о том, что Ви тайком читает разговоры фанатов – типичный пример обслуживания поклонников. Она создает ощущение, будто артист незаметно присутствует в повседневной жизни почитателей своего таланта. Это работает гораздо сильнее, чем обычное признание в любви к аудитории.

Даже когда поклонники доставляют музыкантам немало головной боли, участники BTS выражаются предельно корректно и гладко. Они не позволяют себе лишний раз вспоминать о таких вещах, как хронический недосып из-за фанатских сборищ под окнами отелей или преследования сталкеров.

В интервью гламурному изданию Ви, скорее всего, не стал упоминать и о своей прогрессирующей проблеме со слухом, обострившейся после службы в армии, которую он проходил в 2023-2025 годах. Исполнитель принимает лекарства и регулярно ходит к врачам, чтобы остановить дальнейшее ухудшение своего состояния. Точный диагноз певец не называл.

Диалог на эту тему между Ви и Чонгуком (Чон Джонгук) даже спровоцировал среди поклонников широкую дискуссию о том, как айдолы привыкают терпеть боль вместо того, чтобы лечиться. Не меньше они переживали и за Чонгука, который из-за повышенной нагрузки во время хореографических номеров в ходе тура мог сломать ногу и мучился от боли.

Айдолы учатся не создавать лишних рисков неосторожными фразами. Именно поэтому вместо конкретных мыслей о славе, фанатской культуре, вторжении в личную жизнь, отношениях с аудиторией и текущем состоянии здоровья артист выдал интервьюеру аккуратную, взвешенную порцию сентиментальной близости.