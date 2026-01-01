Два ДТП с участием 70 автомобилей в Болгарии: более 10 человек погибли и около 50 ранены

Аварии произошли на разных полосах

Два ДТП произошли на противоположных полосах трассы в Ямболской области, примерно в 85 км от Бургаса. Сигнал о первом поступил во вторник после 7:00 по местному времени (6:00 мск). Авария случилась на 289-м км в направлении Бургаса. Второе произошло позднее на 294-м км, на полосе в сторону Софии, между развязками "Зимница" и "Кабиле".

В авариях участвовали более 70 транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобус, сообщает NOVA. Вначале сообщалось примерно о 50 машинах, но позже оценку увеличили.

По предварительной информации, первым произошло столкновение двух легковых машин, которые загорелись. После этого начались цепные столкновения в обоих направлениях.

В качестве вероятных причин называют густой туман, мокрое дорожное покрытие и скорость, не соответствовавшую погодным условиям. Очевидцы сообщили местным СМИ, что видимость на трассе составляла не более 50 м.

После ДТП участок трассы закрыли в обоих направлениях. Официально о непосредственной связи двух аварий пока не говорится, обстоятельства происшествий уточняются.

В результате ДТП погибло 11 человек, 48 ранено

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что погибли 11 человек, 48 получили ранения. Число пострадавших уточняется.

В больницу Ямбола доставили 13 пострадавших, семеро получили множественные травмы, трое – переломы конечностей. В больницу Сливена доставили 18 человек, трое из них находились в крайне тяжелом состоянии. Учреждение объявило срочный сбор донорской крови, пишет Darik News.

Из-за тумана на месте ДТП не смогли посадить вертолет

К месту аварии направили многочисленные бригады полиции, пожарных и скорой помощи из Ямбола, Сливена и Бургаса. Из-за скопления разбитых машин спасателям было трудно добраться до пострадавших. Для проезда медицинских бригад пришлось демонтировать участки разделительных ограждений.

К операции подключили более 20 военнослужащих. В Бургас направили военно-транспортный самолет для возможной эвакуации раненых, еще два судна были приведены в готовность. Из-за густого тумана первоначально не удалось использовать вертолет для воздушной эвакуации непосредственно с места происшествия. Радев распорядился направить к месту происшествия правительственный самолет для возможной перевозки раненых в больницы Софии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших и всему болгарскому народу. Из-за трагедии была изменена программа ее визита в страну.