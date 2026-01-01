Первым фантастом в истории, получившим Букеровскую премию, стал Майкл Джон Харрисон

Британский писатель стал первым автором научной фантастики, удостоенным Букеровской премии. Это 13-й роман автора. 81-летний Харрисон также установил возрастной рекорд премии, обойдя предыдущую планку Маргарет Этвуд, получившую награду в 2019 году в 79 лет.

Председатель жюри Мэри Бирд характеризует "Конец всего" как описывающий "политику сегодняшнего дня, увиденную сквозь призму будущего". По ее словам, "эта книга переворачивает все с ног на голову, вызывает ироничную улыбку – и, как ни странно, учитывая ее тематику, оставляет после себя проблеск оптимизма".

Исполнительный директор Фонда Букеровской премии Габи Вуд назвала решение жюри "исторической победой для писателя, чья работа длиной в десятилетия легко читается на каждой странице", пишет The Guardian. Она признала, что Харрисон – "первый обладатель Букера, вышедший из подлинного мира научной фантастики".

В шестерку главных претендентов на премию, кроме Харрисона, вошли два бывших лауреата – Марлон Джеймс с романом "Исчезающие" (он считался фаворитом букмекеров) и Дуглас Стюарт с "Джоном из Джона". Также в списке были "То, что мы никогда не говорим" Элизабет Страут, "Черная сумка" Люка Кеннарда и дебют Ребекки Перри "Можем ли мы накормить короля". Каждый автор из шорт-листа получает по £2500.

Произведения Харрисона выходили и в России: "Затонувшая земля поднимается вновь" издана "Эксмо" в 2022 году, "Вирикониум" – в "АСТ" в 2008-м, "Свет" – в "Азбуке" в 2015-м. Роман "Конец всего" пока не переведен на русский язык.

О чем этот роман

Действие происходит в недалеком будущем на юго-востоке Англии, спустя несколько лет после необъяснимой катастрофы. Европа фактически исчезла, государственные институты почти перестали работать, морские побережья заполонили странные существа и предметы неизвестного происхождения.

Главный герой – Филипп Теннент, собирающий на побережье графства Кент выброшенные морем артефакты и пытающийся их продавать. Однажды он находит необычный желеобразный объект размером с младенца. Тот начинает расти, менять форму, постепенно приобретая человеческие черты и способность разговаривать. Филипп пытается разобраться в природе находки и найти покупателя.

Объем книги составляет 198 страниц, это самый короткий текст в шорт-листе премии.

Букеровская премия с 2027 года получит новое название – Bukhman International Booker Prize. Она будет носить имя предпринимателей братьев Игоря и Дмитрия Бухманов, уроженцев Вологды. Фонд Bukhman Philanthropies, основанный семьей Бухман, выделил средства на финансирование премии в течение следующих 10 лет.