У Чонгука из BTS болит нога, у V – ухо: музыканты рассказали о проблемах и попросили фанатов их не преследовать

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V уже около 2,5 года лечит правое ухо

12 августа V и Jung Kook провели совместный эфир на фанатской платформе Weverse. Она разработана компанией Hybe, которой принадлежит проект BTS, торгует билетами и мерчем и по сути представляет собой социальную сеть для взаимодействия поклонников и артистов.

Во время разговора V впервые подробно рассказал о проблеме со слухом, которую до этого публично не обсуждал. По словам артиста, проблемы с правым ухом продолжаются около двух с половиной лет. Он объяснил, что если принять слух в левом ухе за 100%, то правым ухом он слышит примерно на 30%, пишет Korea Herald.

V сообщил, что регулярно принимает лекарства и наблюдается у врачей. По его словам, состояние ухудшилось во время службы в армии. При этом V не объявлял о прекращении выступлений.

У Чонгука тоже проблемы со здоровьем

Во время того же эфира, состоявшегося после двух концертов BTS в Балтиморе, Чонгук рассказал, что у него сильно болит голень. Он сказал, что она находится "на грани стрессового перелома": перелома еще нет, но есть выраженное воспаление и, по его словам, возможны небольшие повреждения кости.

Травма уже влияет непосредственно на выступления. Чонгук сказал, что во время концерта в Балтиморе хотел бегать по сцене и выступать в обычном темпе, но в некоторые моменты боль была настолько сильной, что ему пришлось сдерживаться.

Как и в случае с V, это не повлияет на ход мирового тур Arirang, в котором группа находится уже четвертый месяц. Чонгук сказал, что будет осторожнее распределять нагрузку: бегать и выкладываться на полную там, где это необходимо для номера, а в остальные моменты намеренно снижать интенсивность, чтобы сохранить возможность закончить тур.

Проблема Чонгука усугубляется на фоне плотного графика тура: группа дает стадионные концерты с элементами сложной хореографии. Выступления длятся по три часа и сопровождаются постоянными перелетами.

Участники BTS попросили фанатов оставить им личное пространство

В ходе того же эфира V рассказал, что накануне они пришли в гостиничный спортзал примерно в два часа ночи, рассчитывая заниматься без посторонних. Однако там оказалось около 20 человек, которые, по словам участников, следили за ними и наблюдали за их тренировкой.

V и Чонгук прямо попросили поклонников не превращать такие встречи в попытку приблизиться к ним. Они объяснили, что не хотят, чтобы к ним подходили и начинали разговор, когда они заняты личными делами.

Участники BTS уже неоднократно просили соблюдать границы, однако некоторые фанаты продолжают искать их в гостиницах и других местах вне официальных мероприятий.

Волна критики в адрес RM и j-hope

13 августа j-hope опубликовал материалы, показывающие, что он и RM посетили концерт Криса Брауна. После публикации часть поклонников резко раскритиковала артистов.

Причиной стали давние обвинения и скандалы вокруг американского исполнителя. В социальных сетях фанаты спорят, насколько допустимо для участников BTS публично демонстрировать поддержку или интерес к артисту с такой репутацией.

Крис Браун – американский певец и танцор, один из самых коммерчески успешных R&B-исполнителей своего поколения. В 2009 году он признал себя виновным в нападении на тогдашнюю девушку, певицу Рианну, и получил пять лет испытательного срока. Впоследствии Браун неоднократно становился фигурантом других дел и обвинений, связанных с насилием, что на протяжении многих лет вызывает критику в его адрес.

BTS продолжают североамериканскую часть Arirang

После двух концертов в Нью-Джерси 1 и 2 августа BTS выступили в Балтиморе 10 и 11 августа. Североамериканский этап тура продолжается. 15–16 августа BTS должны выступить на AT&T Stadium в Арлингтоне. Следующая остановка – Торонто, 22 и 23 августа.

Затем группа отправится в другие города Северной Америки. Тур рассчитан на несколько континентов, он завершится в 2027 году.

Параллельно группа сохраняет сильные позиции в хит-парадах США. На текущей неделе Swim, заглавная песня с Arirang, занимает 91-е место в чарте Billboard Hot 100, где она проводит уже 20-ю неделю.

Весной Arirang дебютировал на первом месте Billboard 200, став для BTS седьмым альбомом №1 в главном американском альбомном чарте.