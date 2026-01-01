Атака БПЛА в ночь на 10 ноября: уничтожено 155 дронов, в Смоленске пострадал мужчина, под Новгородом поврежден промобъект

Дроны перехвачены и уничтожены над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым, сообщили в российском военном ведомстве.

Что известно о последствиях атак в регионах РФ

За ночь над территорией Смоленской области силы ПВО сбили 43 украинских беспилотника. "В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован в Смоленскую больницу скорой медицинской помощи", – сообщил в "Максе" губернатор Василий Анохин. Он добавил, что в Дорогобужском муниципальном округе из-за падения обломков БПЛА повреждения получили гаражный кооператив и несколько гражданских автомобилей.

В Новгородской области повреждения получил промышленный объект, сообщил губернатор региона Александр Дронов. Он указал, что атака дронов была массированной. В результате падения осколков БПЛА также повреждены два дачных дома, пострадавших нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников за минувшую ночь. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал он в мессенджере "Макс".

Как указал в "Максе" губернатор Белгородской области Александр Шуваев, за минувшие сутки ВСУ 177 раз атаковали территорию региона, был сбит и подавлен 121 БПЛА. В результате целенаправленных ударов со стороны Украины в Борисовском и Грайворонском округах погибли три мирных жителя. Восемь человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки с 9:00 9 ноября до 9:00 10 ноября над регионом сбито 169 беспилотников различного типа, 14 раз ВСУ обстреляли из артиллерии отселенные районы приграничья. "В результате атак в селе Заолешенка Суджанского района ранен 61-летний мужчина", – написал чиновник в "Максе". Как указал Хинштейн, в Хомутовском районе был поврежден энергообъект, нарушено электроснабжение в 42 населенных пунктах. "Восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка", – указал он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в соцсетях утром 10 ноября о нейтрализации восьми БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил он.

По данным главы Брянской области Егора Ковальчука, за сутки над регионом было уничтожено 37 дронов самолетного типа.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об уничтожении пяти дронов за сутки.

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Петровском районе Донецка пострадали шесть мирных жителей, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Он указал, что повреждения получили многоквартирные дома и остекление учебного учреждения (уничтоженные над территориями воссоединенных регионов дроны в сводке Минобороны не указываются).

Обновлено в 10:44.