Пентагон заявил об уничтожении 80% ядерной отрасли Ирана

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Потери США в операции Epic Fury

"Более 80% их ядерной промышленной базы уничтожено", – сказал Хегсет, комментируя ход военного конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что операция Epic Fury "никогда не была этим и никогда не станет" – то есть не предполагает больших потерь личного состава.

В связи с этим глава Пентагона напомнил, что США потеряли во Вьетнаме 60 тысяч военнослужащих, а в Корее – 37 тысяч. По официальным данным Пентагона, в войне с Ираном погибли 15 американских военных, 417 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что Иран больше не обладает возможностью создания ядерного оружия. "Теперь у них больше нет возможности получить ядерное оружие. Мы положили этому конец", – сказал он на мероприятии в Белом доме. Трамп также выразил уверенность, что война с Ираном завершится в ближайшее время и цены на бензин в США после этого начнут снижаться.

В Иране обсуждают возможность создания ядерного оружия

Депутат иранского парламента Эсмаил Коусари ранее заявил, что Иран произведет ядерное оружие в кратчайшие сроки, если такое решение примет верховный руководитель страны. "Если однажды будет принято решение, особенно если верховный руководитель определит, что нам обязательно нужно иметь атомное оружие, мы непременно произведем его в кратчайшие сроки", – приводит его слова агентство SNN.

По словам Коусари, у Ирана "нет особых проблем" с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и причин выходить из него пока нет, поскольку от МАГАТЭ "вообще нет толку".

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Press TV сообщил, что нового решения по ядерной доктрине пока нет, но идет обсуждение: сохранять ли прежнюю доктрину в случае новой войны. Иран остается участником ДНЯО. Документ обязывает государства без ядерного оружия не производить и не приобретать его, сохраняя право на мирный атом. Выйти из ДНЯО можно, уведомив остальные страны и Совет Безопасности ООН за три месяца и объяснив, какие обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны. В конце сентября в иранском парламенте заявляли, что рассмотрят предложение о выходе из ДНЯО.

Конфликт Ирана с Израилем и США начался 28 февраля.. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Через этот пролив проходит около 25% мировой торговли нефтью и около 20% сжиженного природного газа. Затем администрация США сигнализировала о переходе к экономическому давлению на Иран через санкции.

США и Иран, вероятно, готовы заключить предварительное соглашение о снижении уровня обогащения урана. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.