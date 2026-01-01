Молдова полностью присоединится к санкциям Евросоюза против России и Республики Беларусь

"У нас осталось небольшое отставание в части отраслевого пакета санкций, введенного еще в 2014 году, к которому мы не присоединились и который касается России и Беларуси. Этот пробел необходимо устранить, чтобы достичь 100-процентного соответствия. Сейчас мы работаем над поиском решений и необходимых механизмов", – цитирует Попшоя "Интерфакс".

Как отмечает агентство, решение о присоединении к европейским рестрикциям принимает специальная правительственная комиссия на основании предложения МИД Молдовы и после оценки возможных последствий. Реализация ограничительных мер возлагается на внешнеполитическое ведомство.

Путь Молдовы в Европейский союз

Молдова официально подала заявку на вступление в Евросоюз в марте 2022 года. В июне того же года страна получила официальный статус кандидата на членство в ЕС. Этот шаг ознаменовал начало реформ, направленных на приведение национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

Решение о начале официальных переговоров о вступлении Молдовы в евроблок было принято лидерами стран ЕС в декабре 2023 года. Сам процесс официально стартовал летом 2024-го. В рамках этого движения Кишинев взял на себя обязательства последовательно внедрять европейские нормы во всех сферах – от судебной системы до внешней политики и безопасности.

Осенью 2024 года в республике состоялся конституционный референдум. По его итогам минимальное большинство граждан поддержало внесение стратегического курса на интеграцию в Европейский союз в Конституцию Республики Молдова. Полное присоединение к санкционной политике Брюсселя является одним из ключевых условий для успешного завершения переговоров и получения полноправного членства в ЕС.

Отношения Кишинева с Москвой и Минском

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Молдова взяла курс на последовательное дистанцирование от институтов СНГ и постепенный разрыв связей с Россией и Республикой Беларусь. Кишинев существенно сократил дипломатическое присутствие РФ, расторг десятки соглашений в рамках Содружества и полностью отказался от закупок российского природного газа. Параллельно с этим молдавские власти начали поэтапно ограничивать экономическое и политическое взаимодействие с Минском.

Кишинев также присоединился к большинству индивидуальных санкционных списков ЕС. Ограничения затронули сотни российских и белорусских чиновников, силовиков и бизнесменов, а молдавская банковская система полностью интегрировала европейские механизмы финансового контроля для предотвращения обхода рестрикций.

Сближение Молдовы с европейскими правилами напрямую затрагивает и правила перемещения граждан. В рамках выполнения требований Еврокомиссии по гармонизации визовой политики со стандартами Шенгенской зоны молдавское правительство официально допустило отмену безвизового режима в том числе для россиян и белорусов.

Секторальные санкции Евросоюза против Москвы и Минска

Отраслевые (секторальные) санкции ЕС против России были впервые введены летом 2014 года. В отличие от индивидуальных ограничений, направленных против конкретных лиц, эти меры нацелены на целые экономические сферы. Главная цель рестрикций – ограничить доступ крупных российских госкомпаний и оборонных концернов к европейским рынкам капитала, современным технологиям и долгосрочному финансированию.

После начала украинского конфликта в 2022 году Евросоюз ввел беспрецедентные по масштабу секторальные санкции, кардинально расширив базовый пакет. Новые ограничения охватили ключевые отрасли российской экономики. Брюссель отключил крупнейшие банки РФ от международной системы SWIFT, заморозил активы Центрального банка на территории ЕС, ввел эмбарго на импорт российской нефти и угля, а также наложил жесткий запрет на экспорт в Россию высоких технологий, включая полупроводники и микросхемы.

В отношении Республики Беларусь европейские отраслевые ограничения действуют еще с 2011 года, когда Брюссель ввел эмбарго на оружие и оборудование для контроля за внутренней безопасностью. В 2021 и 2022 годах этот пакет кардинально расширили. Новые меры заблокировали экспорт из республики в ЕС ключевых бюджетообразующих товаров, включая нефтепродукты, калийные удобрения, лесоматериалы и продукцию черной металлургии.