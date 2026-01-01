Молдова введет визы для россиян в процессе интеграции с ЕС

"Мы хотим продолжать европейский путь. Я не готов назвать конкретные сроки. Если нормы ЕС этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе европейской интеграции", – цитирует Тофана "Интерфакс".

Молдова на этой неделе получила отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в ЕС. В документе указано, что претенденты должны привести свою визовую политику в соответствие с европейскими нормами.

Текущие правила въезда в Молдову для граждан РФ

На сегодняшний день между Республикой Молдова и Российской Федерацией продолжает действовать двустороннее соглашение о безвизовых поездках. Граждане России имеют право пересекать молдавскую границу без оформления визы – для въезда им требуется заграничный паспорт. Срок действия документа должен составлять не менее трех месяцев с даты планируемого выезда из республики.

Согласно действующему законодательству, находиться на территории Молдовы без специальных разрешений можно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. При этом прямое авиасообщение между странами сейчас отсутствует. Добираться туристам приходится авиарейсами с пересадками через третьи страны, например через Турцию, Армению или Азербайджан.

В последние годы молдавская пограничная служба усилила контроль на въезде в страну. Иностранным гражданам, включая россиян, необходимо быть готовыми подтвердить цель своей поездки, предъявить обратные билеты, бронь отеля или приглашение, а также доказать наличие достаточного количества денежных средств на весь период пребывания. В случае невыполнения этих условий туристам может быть отказано во въезде прямо в аэропорту Кишинёва с формулировкой "не подтверждена цель визита".

Синхронизация визовой политики Молдовы с требованиями Евросоюза

Требование Брюсселя о пересмотре правил въезда не является изолированной мерой против России. В ежегодном отчете Европейской комиссии о расширении, который Кишинёв официально получил в начале ноября, отмечено, что молдавские власти обязаны привести национальное законодательство в полное соответствие с европейскими шенгенскими нормами. На практике это означает постепенную отмену безвизового режима для граждан всех государств, с которыми у самого Евросоюза установлен визовый фильтр.

Под реформу попадают 11 стран, граждане которых сейчас могут посещать Молдову свободно. В этот перечень, помимо РФ, вошли Республика Беларусь, Турция, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Катар и тихоокеанское государство Вануату. Для всех перечисленных стран Кишинёву придется аннулировать действующие соглашения и внедрить стандартные процедуры получения въездных виз.

Этапы и стратегические сроки вступления Молдовы в Евросоюз

Официальный путь Молдовы к членству в Европейском союзе начался в марте 2022 года, когда страна подала официальную заявку на вступление. В июне того же года республика получила статус страны-кандидата, а ровно через два года – 25 июня 2024-го – Брюссель и Кишинёв официально запустили переговорный процесс. Сближение с ЕС приобрело характер форсированных реформ, направленных на полную гармонизацию национального законодательства с европейскими шенгенскими нормами.

Сформированное в июле 2026 года правительство под руководством бизнесмена и инвестора Василия Тофана обозначило четкие ориентиры для интеграции. Главной задачей кабинета министров является полное завершение технической части переговоров и закрытие всех переговорных глав к началу 2028 года. Эта цель считается амбициозной, но выполнимой – согласно ноябрьскому докладу Европейской комиссии за 2026 год, Кишинёв демонстрирует высокие темпы адаптации законов и в 2027 году планирует закрыть до 25 из 35 переговорных направлений.

Долгосрочный стратегический план властей предполагает достижение полной готовности к членству и официальное вступление Молдовы в Евросоюз к 2030 году. Именно к этому моменту, по заявлениям руководства республики, страна должна окончательно перестроить экономику, государственные финансы и пограничный контроль – включая синхронизацию визовых правил для граждан третьих стран – для соответствия жестким критериям ЕС.

Опыт других стран-кандидатов по синхронизации визовых правил с ЕС

Намерение молдавских властей ужесточить правила въезда ради европейской интеграции полностью соответствует практике, через которую проходят и другие государства в статусе кандидатов на вступление в ЕС. Брюссель традиционно требует от будущих членов блока заблаговременного отказа от безвизовых соглашений с третьими странами, включенными в шенгенский "черный список". Для европейских чиновников этот шаг служит ключевым индикатором готовности кандидата к обеспечению безопасности общих внешних границ.

Наиболее ярким и актуальным примером такой синхронизации является Черногория, которая считается одним из фаворитов текущей волны расширения ЕС. С 1 ноября 2026 года Подгорица официально прекратила действие двусторонних соглашений о безвизовых поездках и ввела обязательный визовый режим для граждан России, Республики Беларусь, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Этот шаг привел к зеркальным мерам со стороны Москвы – МИД РФ объявил о введении въездных виз для черногорских граждан после истечения переходного периода соглашения.

Еще одним государством в балканском регионе, которое проводит аналогичную жесткую линию в рамках сближения с Евросоюзом, является Албания. Ранее Тирана также официально отменила безвизовый режим для граждан России и Республики Беларусь.