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Черногория ввела визы для россиян

Новый визовый режим действует с 1 ноября 2026 года. Для въезда теперь требуется черногорская виза либо действующая виза одной из стран, документы которых признает Подгорица, включая государства Шенгенской зоны. До 31 октября россияне могли посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней.

Введение виз связано с прекращением действия соглашения о взаимных поездках граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Об официальном уведомлении со стороны Подгорицы сообщил ранее посол России в Черногории Александр Лукашик.

Помимо россиян, новые требования затронули граждан Республики Беларусь, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Правительство Черногории объяснило этот шаг приведением своей визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза.

Российский МИД предупредил об ответных изменениях: с 1 ноября гражданам Черногории также потребуются визы для поездок в Россию. Ведомство предупредило, что решение Подгорицы нанесет ущерб ее собственным интересам, сократит туристический поток из России и ухудшит инвестиционный климат.

По данным Российского союза туриндустрии, обладатели действующих шенгенских виз, а также национальных виз США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Ирландии или Румынии могут находиться в Черногории до 30 дней без оформления ее визы.

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Метки: въездные визы Черногория
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