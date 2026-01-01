Черногория ввела визы для россиян

Введение виз связано с прекращением действия соглашения о взаимных поездках граждан двух стран от 24 сентября 2008 года. Об официальном уведомлении со стороны Подгорицы сообщил ранее посол России в Черногории Александр Лукашик.

Помимо россиян, новые требования затронули граждан Республики Беларусь, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Правительство Черногории объяснило этот шаг приведением своей визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза.

Российский МИД предупредил об ответных изменениях: с 1 ноября гражданам Черногории также потребуются визы для поездок в Россию. Ведомство предупредило, что решение Подгорицы нанесет ущерб ее собственным интересам, сократит туристический поток из России и ухудшит инвестиционный климат.

По данным Российского союза туриндустрии, обладатели действующих шенгенских виз, а также национальных виз США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Ирландии или Румынии могут находиться в Черногории до 30 дней без оформления ее визы.