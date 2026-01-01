Танкеры меняют курс, а Белый дом спорит: что происходит вокруг поставок российского топлива в США

Сначала американский лидер уточнил, не идет ли речь о законе Джонса (закон о морских перевозках внутри США, он не запрещает импорт российского "дизеля"). После пояснения журналиста, что запрет был введен конгрессом в 2022 году и подписан бывшим президентом Джо Байденом, Трамп заявил: "Тогда это, вероятно, довольно плохой закон. Я посмотрю на него, конечно".

Поставки российского топлива уже вызвали разногласия в США. 2 ноября губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл предупредила портовых операторов и компании, что прием такого груза может повлечь юридические последствия. Она считает, что разрешение Минфина США на операции с российским "дизелем" противоречит запрету, принятому конгрессом.

По данным Associated Press, два судна, которые первоначально направлялись на восточное побережье США из российского порта Приморск, изменили курс: одно пошло в сторону Бразилии, другое – в Средиземное море. Третий танкер продолжал движение через Северную Атлантику, но вместо Нью-Йорка указал пункт назначения "по указанию". На 5 ноября ни одна партия российского "дизеля" после объявления сделки еще не прибыла в США.

Что еще сказал Трамп

Говоря об Иране, американский президент заявил, что Вашингтон контролирует ситуацию, однако ему предстоит решить, нужно ли предпринимать дальнейшие военные действия.

"Я бы предпочел не разрушать оставшуюся часть страны, если это возможно, но, возможно, мне придется это сделать. Скоро узнаете", – сказал Трамп.

Отдельно Трамп высказался о министре обороны США Пите Хегсете. Президент положительно оценил его работу и заявил, что не планирует кадровых перестановок в Пентагоне.

При этом Трамп предположил, что у Хегсета могут быть противники из-за его позиции по отношению к военным, которых американский лидер назвал "пробужденными".

Также американский президент рассказал о контактах со спецпосланником президента России Кириллом Дмитриевым. Трамп не стал раскрывать подробности встречи, но выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине близко.

По его словам, возможное соглашение может затронуть не только Украину, но и Европу в целом. Трамп назвал его "большим и прекрасным соглашением", которым "все останутся довольны".

Помимо международной повестки, американский лидер затронул тему пошлин и строительства новых предприятий в США. По его словам, в стране сейчас возводят тысячи заводов, а введенные им тарифы имеют для этих проектов большое значение.

"Если вы уберете эти пошлины прямо сейчас, то всем этим заводам придется остановить строительство", – заявил Трамп.

Он также утверждал, что компании открывают производства в США, чтобы избежать импортных пошлин. По мнению президента, после запуска новых предприятий цены на продукцию заметно снизятся.

В завершение Трамп пообещал, что в ближайшее время администрация предпримет новые шаги. "Мы собираемся сделать много вещей в течение следующей недели, двух недель", – сказал он.