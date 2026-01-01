Япония потребовала отменить решение о передаче активов JTI в России во временное управление

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы JTI перешли под временное управление АО "Промышленные активы".

"Японское правительство последовательно призывало российскую сторону не допускать ущемления законных интересов японских граждан и компаний. В связи с этой мерой мы уже выразили протест российскому правительству по дипломатическим и другим каналам и потребовали в срочном порядке принять меры, в том числе отменить принятое решение", – цитирует Катаяму Nikkei.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсэй Акадзава сообщил, что в Россию направились заместитель главы его ведомства Кацуки Араи, заместитель руководителя европейского департамента МИД Томоаки Исигакки и другие чиновники. По данным Nikkei, их задача – добиться отмены решения о передаче активов JTI во временное управление.

Катаяма добавила, что японские власти намерены внимательно следить за развитием ситуации. Для этого они будут взаимодействовать с профильными министерствами и ведомствами, а также с корпорацией Japan Tobacco.

Что известно о бизнесе JTI в России

Japan Tobacco International – международное подразделение японской корпорации Japan Tobacco. Штаб-квартира JTI находится в Женеве. Компания выпускает сигареты и другие табачные изделия под марками Winston, Camel, LD, Sobranie и Mevius, а также системы нагревания табака Ploom.

В России JTI владеет долями в четырех производственных предприятиях: "Петро" в Санкт-Петербурге, "Донской табак" в Ростове-на-Дону, "Елец" в Липецкой области и "Крес Нева" в Ленинградской области.

По данным Nikkei, японской корпорации принадлежит 37,55% выпущенных акций JT.

В ноябре 2023 года JTI объявила о намерении продолжить работу в России. Тогда директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков объяснял, что компания хочет сохранить бизнес, чтобы российские потребители не лишились привычной продукции.

Как в Кремле объясняют временное управление иностранными активами

Говоря о передаче под внешнее управление активов ряда иностранных компаний, Владимир Путин заявлял, что Россия "ничего ни у кого не забирает, не крадет и не национализирует". Утверждения об обратном президент называл "ложью и провокацией". Отвечая на вопрос о том, смогут ли иностранные владельцы вернуть активы при благоприятном развитии ситуации, он сказал: "Да, получат".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что указы о временном управлении "никоим образом" не означают смену собственника. При этом он отмечал, что при принятии таких решений учитывается принадлежность компаний к недружественным странам, а также уровень вовлеченности этих государств в боевые действия против России.