Рабочие швейных фабрик в Бангладеш массово протестуют: мировым брендам одежды грозит срыв поставок

Бангладешцы больше не хотят шить одежду для гигантов рынка за $100 в месяц

С конца октября сотрудники швейных производств страны требуют увеличения минимальной месячной зарплаты с 12,5 тыс. до 30 тыс. така, то есть с примерно $100 до $240. Акции переросли в столкновения с полицией. Из около 4 тыс. швейных фабрик в Бангладеш остановлено 679 предприятий, более двух десятков из них разгромлены, передает Reuters.

Бангладеш является вторым по объему экспортером одежды в мире после Китая. Мизерные зарплаты в стране – это результат жесткой экономической модели, которая создавалась десятилетиями. Страна удерживает статус "мировой швейной фабрики" именно благодаря сверхдешевому труду. Швейная промышленность обеспечивает более 80% всего экспорта Бангладеш. Всего в секторе занято около 4 млн человек.

Правительство страны исторически искусственно удерживало минимальную зарплату на низком уровне и теперь опасается, что если резко поднять выплаты, Бангладеш потеряет свое главное конкурентное преимущество перед Индией, Вьетнамом и Камбоджей, и мировые бренды просто уйдут из страны, что приведет к краху экономики.

Хронология развития событий: протесты начались в октябре

14 октября начались локальные протесты в Дакке (район Мирпур). Около 10 тыс. рабочих вышли на улицы и заблокировали дороги из-за задержек по зарплатам за предыдущие месяцы, возникших на фоне общего политического кризиса в стране.

22–23 октября началась бессрочная массовая забастовка. Рабочие начали останавливать производство, требуя пересмотра минимального размера оплаты труда и повышения выплат до 30 тыс. така. 26 октября профсоюзы и федерации фабричных рабочих Бангладеш официально сформировали требования и приступили к планированию скоординированных акций.

31 октября протесты перешли в агрессивную фазу. Демонстрации охватили все ключевые производственные хабы (Ашулия, Газипур, Нараянгандж), начались первые серьезные столкновения с полицией, перекрытия трасс и закрытия фабрик. К первым числам ноября движение набрало максимальную силу.

Что происходит в Бангладеш сейчас

4 ноября созданный правительством Бангладеш Совет по заработной плате пересмотрел структуру зарплат с декабря. Работники должны получить увеличенную зарплату в январе, но размер этого увеличения пообещали определить позже.

На следующее утро, 5 ноября, рабочие вышли на работу в Ашулии, крупном швейном центре на окраине столицы страны – Дакки. Они перекрыли главную магистраль, требуя конкретики и четких формулировок. В городе и его окрестностях закрылось более сотни производств.

Полиция Ашулии применила слезоточивый газ и шумовые гранаты после того, как протестующие забросали кирпичами сотрудников ведомства и их машины. В ряде промышленных центров, включая Савар и Газипур, многие протестующие вернулись на свои рабочие места, но некоторые фабрики остаются закрытыми.

Денег стало не хватать из-за экономического кризиса

Рабочие швейных фабрик указывают на то, что их покупательная способность была полностью уничтожена затяжным экономическим кризисом. Начиная с 2022 года в стране наблюдается высокая инфляция. Стоимость риса, растительного масла, чечевицы, овощей и других продуктов существенно выросла.

Увеличились и расходы на коммунальные услуги и аренду жилья в трущобах вокруг Дакки. В итоге текущая минимальная зарплата в $100 не способна покрыть даже базовую корзину выживания на одного человека, не говоря уже о содержании семей. На этом фоне протестующие указывают на удвоение льгот госслужащим.

В августе 2024 года в Бангладеш пал жесткий режим премьер-министра Шейх Хасины, в том числе из-за протестов против несправедливых квот на госдолжности и кумовства. Пришедшее к власти переходное правительство и новые госструктуры начали реформы. Чтобы удержать стабильность в охваченной кризисом стране, новый кабмин существенно увеличил бюджетное финансирование, должностные оклады, надбавки за риски и социальные льготы для государственного сектора, армии и полиции.

Крупный текстильный бизнес Бангладеш исторически имеет сильное лобби в парламенте и правительстве, получая субсидии и налоговые льготы от государства. Протестующие заявляют, что чиновники и силовики, которые защищают интересы владельцев фабрик, получают государственную поддержку и компенсацию инфляции, тогда как зарплаты рабочих остаются на уровне четырехлетней давности.