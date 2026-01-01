Зеленский заявил о повреждении всех украинских электростанций и блэкауте в Киеве

"Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала. Нам необходимо оборудование, совместимое с нашей электросетью. И это нужно срочно", – сказал он. Видеозапись выступления размещена в его Telegram-канале.

Тем временем в Киеве произошел полный блэкаут. В среду жители украинской столицы начали перекрывать дороги в знак протеста против длительных отключений света.

"Киев в самой сложной ситуации. И честно нужно сказать: и по количеству прилетов, и по качеству подготовки", – заявил он в интервью телеканалу ТСН.

Зеленский отдельно отметил проблемы с водоснабжением столицы.

"С водой сложно. И менеджмент «Киевводоканала» должен работать не так. Они должны работать больше, быстрее, если нужно менять менеджмент водоканала, пусть меняют", – отметил он.

Украинский лидер рассказал, что увидел, как накануне киевляне перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений света.

"Перекрывать – это точно не выход", – подчеркнул он.

По его мнению, ремонт проводился "в развалочку", на объекте энергетики "не было достаточно работников".

При этом коммунальные службы города неоднократно указывали на дефицит кадров из-за мобилизации в стране.

Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении объектов киевского регионального энергоузла. По его словам, ситуация с энергоснабжением города чрезвычайно сложная. В среду местные жители перекрыли три дороги в Киеве в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии.