Главные новости в зарубежных СМИ 6 ноября 2026 года

От Ирана до Украины: как победа демократов на выборах перевернет внешнюю политику администрации Трампа

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США открывает законодателям возможность активнее влиять на внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа. Получив контроль над обеими палатами конгресса, демократы смогут определять, какие законопроекты и резолюции выносить на голосование, а также использовать бюджетные полномочия и парламентский контроль для давления на Белый дом.

Агентство Reuters выделило пять направлений политики, которые могут измениться.

США, НАТО и ЕС обсудили гарантии безопасности Украине

Представители США, НАТО и ведущих европейских стран провели в четверг в Брюсселе переговоры о возможных гарантиях безопасности Украине на случай прекращения огня, однако о конкретных договоренностях по итогам встречи объявлено не было, сообщает издание Rapporteur.

Переговоры прошли в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В них участвовали представители Украины, США, НАТО, Великобритании, Франции, Германии и Еврокомиссии.

В палате представителей США могут запустить процедуру импичмента главы Пентагона

Опрошенные парламентарии считают, что решение поддержат как демократы, так и республиканцы. Конгрессмен от штата Кентукки, республиканец Томас Масси, намерен уже на следующей неделе вынести на обсуждение палаты представителей вопрос о запуске процедуры импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета.

Масси собирается воспользоваться процедурой, позволяющей вынести инициативу в ускоренном режиме и обойти другие темы повестки. Если резолюция вносится по этой схеме, Палата представителей обязана рассмотреть ее в течение двух законодательных дней, сообщает Fox News.

Серия ложных минирований нарушила работу 25 авиарейсов в Европе

Европейские авиационные службы столкнулись со второй за неделю волной скоординированных угроз безопасности. По меньшей мере 25 коммерческих рейсов были задержаны или экстренно перенаправлены в альтернативные аэропорты из-за сообщений о заложенных бомбах. Об этом пишет The Guardian.

Официальные представители правительства Великобритании назвали происходящее "злонамеренным мошенничеством". Эксперты по безопасности в ЕС выражают опасения, что инциденты могут быть частью скоординированной гибридной кампании, направленной на дестабилизацию транспортной инфраструктуры.

Крупнейшая забастовка последних лет во Франции: на улицы вышли сотни тысяч человек, Эйфелева башня закрыта

Во Франции в четверг, 5 ноября 2026 года, прошли забастовки против роста стоимости жизни. Акции анонсированы более чем в 260 городах и населенных пунктах по всей стране. По данным национального управления территориальной разведки Франции, в протестах примут участие от 500 до 700 тыс. человек, не считая Парижа. Волна протестов во Франции не утихает с конца сентября. В акциях активно участвуют работники государственного сектора и студенческие организации.

Опасаясь, что протесты парализуют движение транспорта и приведут к перебоям в работе муниципальных служб по всей стране, власти объявили, что задействуют 70 тыс. полицейских для обеспечения порядка. По данным BFMTV, к 13:00 по местному времени (14:00 мск) в протестах приняли участие более 250 тыс. человек в 73 городах Франции.

Президент Парагвая ушел в отставку после краха крупнейшего цифрового банка

Президент Парагвая Сантьяго Пенья официально объявил о сложении полномочий в видеообращении на фоне острого политического и финансового кризиса. Нижняя палата парламента единогласно утвердила его импичмент спустя несколько минут после заявления. Об этом пишет The Guardian.

Причиной падения правительства стало банкротство Ueno Bank, обслуживавшего около 60% взрослого населения страны. Центральный банк ввел в организации внешнее управление и заморозил вклады 3 миллионов граждан, что вызвало массовые протесты и обвинения президента в коррупции.