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Трамп заявил, что конфликт на Украине завершится "достаточно скоро"

В ближайшую неделю-две американская администрация намерена предпринять заметные шаги по украинскому направлению. Об этом в пятницу, 6 ноября 2026 года, сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, уже подготовлен ряд инициатив.

Президент США убежден, что российско-украинское противостояние пойдет к развязке в сжатые сроки.

"Если взглянуть на Россию и Украину, то речь идет о войне. Это война. Кстати, мы достаточно скоро добьемся ее завершения", – сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Он пообещал скорые действия со стороны Белого дома.

"В течение следующей недели, двух недель вы увидите много интересного. У нас много чего готовится", – отметил американский лидер.

О чем именно идет речь, он не пояснил.

Заявлению американского лидера предшествовал раунд прямых переговоров между представителями США и Украины. В рамках подготовки к трехсторонней встрече в Абу-Даби Владимир Зеленский провел предварительные обсуждения с американскими спецпосланниками Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Со своей стороны Киев сообщил о наличии собственных предложений по урегулированию, мирным механизмам и гарантиям безопасности. При этом Зеленский публично констатировал, что по прошлым решениям Вашингтона финансирование в размере $16 млрд было остановлено, а прямая финансовая поддержка со стороны США не оказывается с конца 2024 года.

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Метки: Дональд Трамп США Украина
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