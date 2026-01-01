Кушнер пояснил цели США на переговорах по урегулированию на Украине

"В соответствии с текущим курсом, мы прилагаем все усилия, работая со всеми сторонами над поиском пути к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились", – написал по этому поводу Кушнер в соцсети Х.

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие президента Зеленского и его команды, а также их стремление найти путь вперед", – добавил он, прикрепив к посту сообщение о состоявшемся телефонном разговоре.

Кушнер и Уиткофф ведут активную подготовку к трехсторонним переговорам между США, Украиной и Россией, которые пройдут 10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби. Как ожидается, именно они будут представлять на консультациях Вашингтон.

"Мы рассчитываем на развитие прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", – пояснял ранее Уиткофф.

О готовности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам по урегулированию говорилось на встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге 21 октября. Через несколько дней после нее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что первый раунд переговоров, вероятно, будет носить предварительный характер.