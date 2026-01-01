Эль-Ниньо грозит засухой нескольким регионам мира: где возникнет дефицит воды

По словам специалиста, Эль-Ниньо влияет на климат не столько за счет непосредственного повышения температуры, сколько из-за изменения распределения осадков. В одних районах дожди становятся менее обильными, тогда как в других их количество увеличивается.

"Это приведет к проблеме засухи и дефицита воды в Юго-Восточной Азии, в Центральной Америке, в Индии, в Эфиопии, в Южной Африке, то есть на довольно значительных территориях", – отметил Кокорин в беседе с РИА Новости.

При этом в Центральной Азии явление, напротив, может вызвать небольшое увеличение количества осадков зимой. Эксперт подчеркнул, что последствия Эль-Ниньо необходимо рассматривать на фоне более продолжительного процесса глобального потепления.

"Внимание к Эль-Ниньо ни в коем случае не должно отвлекать от главного долгосрочного тренда на глобальное потепление, когда дефицит воды будет становиться все более и более сильным, чем от эффекта Эль-Ниньо", – заключил Кокорин.

Почему Эль-Ниньо меняет погоду в разных странах

Эль-Ниньо – теплая фаза природного климатического цикла Эль-Ниньо – Южное колебание. Она возникает, когда температура поверхности воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится выше обычной. Из-за этого меняется циркуляция атмосферы, а вместе с ней – привычные направления переноса влаги и распределение дождей.

Явление повторяется в среднем раз в два-семь лет и обычно продолжается от девяти до 12 месяцев. Его последствия неодинаковы: одни территории сталкиваются с засухами и жарой, другие – с ливнями, наводнениями и оползнями. Многое зависит от времени года, продолжительности и силы конкретного эпизода.

В Юго-Восточной Азии Эль-Ниньо обычно ослабляет осадки, в том числе в районах, где сельское хозяйство зависит от муссонных дождей. Это создает дополнительные риски для выращивания риса и других культур, а продолжительная сухая погода может способствовать распространению лесных и торфяных пожаров.

В Центральной Америке особенно уязвим так называемый Сухой коридор – территория, где засушливые периоды и без того осложняют ведение сельского хозяйства. Недостаток дождей способен повлиять на урожай кукурузы и других основных культур, а также на запасы воды для местных жителей.

В Южной Азии изменения осадков могут затронуть муссонный сезон, от которого зависит значительная часть сельскохозяйственного производства Индии. В Южной Африке засушливые условия нередко совпадают с периодом выращивания основных сельскохозяйственных культур, из-за чего снижается урожайность и ухудшается обеспеченность кормами для скота.

При этом картина в Восточной Африке сложнее: в некоторых районах, включая части Эфиопии, возможен дефицит осадков, тогда как в других странах и областях региона сезонные дожди могут оказаться интенсивнее обычного. Они повышают риск наводнений и оползней. Поэтому последствия Эль-Ниньо нельзя сводить к единому сценарию для всего континента.

Почему последствия могут ощущаться и в 2027 году

По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), нынешнее Эль-Ниньо уже сформировалось и продолжит усиливаться. В сентябре организация сообщала, что вероятность сохранения явления до февраля 2027 года близка к 100%. Ожидается, что оно станет одним из самых сильных как минимум с 1950 года.

Оценки Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) также указывают на вероятность исключительно мощного эпизода. По данным американского ведомства, в октябре – декабре 2026 года сохраняется высокая вероятность того, что событие достигнет исторической интенсивности, сопоставимой с наиболее сильными эпизодами за период наблюдений с 1950 года.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что климатические последствия будут заметны и после пика явления. Засуха или чрезмерные осадки могут повлиять на несколько последовательных сельскохозяйственных циклов: если фермеры теряют один урожай, у них может не хватить средств и ресурсов для следующего посевного сезона.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) также выделяет среди основных рисков снижение урожайности, ухудшение условий для животноводства и усиление продовольственной нестабильности в уязвимых регионах. При этом последствия зависят не только от погоды, но и от состояния местной экономики, запасов продовольствия, доступности воды, топлива и удобрений.

Как Эль-Ниньо связано с глобальным потеплением

Само Эль-Ниньо – естественное явление, которое существовало задолго до современных климатических изменений. Однако на фоне глобального потепления его последствия могут становиться тяжелее: более высокая исходная температура увеличивает риск экстремальной жары, а засухи и сильные осадки дополнительно нагружают экосистемы и инфраструктуру.

ВМО отмечает, что мощные эпизоды Эль-Ниньо способны повышать среднемировую температуру, поскольку океан передает атмосфере часть накопленного тепла. Так, рекордно жаркий 2024 год был связан одновременно с сильным Эль-Ниньо 2023–2024 годов и долгосрочным антропогенным потеплением.