Первый в России голубой алмаз ювелирного качества добыла "Алроса"

"За десятилетия добычи алмазов в России специалисты «Алросы» впервые столкнулись с природным голубым алмазом типа IIb – одним из самых редких и ценных драгоценных камней на планете. Его необычный голубой цвет обусловлен присутствием бора, атомы которого замещают атомы углерода в кристаллической решетке алмаза", – подчеркивают в компании.

В кристалле к тому же полностью отсутствуют внутренние включения.

По словам гендиректора Павла Маринычева, "это очень важное событие для «Алросы» и всей алмазной отрасли". Он допускает, что больше таких находок вовсе не будет.

Голубые алмазы – одни из самых ценных, встречаются они очень редко, а потому представляют большой интерес для коллекционеров, ювелиров, ценителей.

Кроме того, обращают внимание в компании, находка имеет и немалое научное значение.

"Она впервые подтвердила присутствие редчайших борсодержащих алмазов типа IIb на месторождениях Накынского кимберлитового поля, открывает новые возможности для изучения геологических процессов формирования алмазов в недрах Земли и свидетельствует о присутствии в Накынском рудном поле в Якутии редчайших борсодержащих разновидностей алмазов", – указывают в "Алросе".

"Алроса" – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объемам добычи и разведанных запасов. Добыча ведется в Якутии и Архангельской области. 33% акций принадлежат РФ, 25% – Якутии, 8% – администрациям районов, в которых работает компания. Около 34% акций – в свободном обращении.