Удары, сделка или блокада: перед каким жестким выбором оказался Трамп после поражения республиканцев

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, советников президента и источники, знакомые с дипломатическими контактами.

Как отмечает издание, у каждого из возможных решений есть серьезные политические и внешнеполитические риски. Новая военная операция может привести к дальнейшему росту цен на бензин и усилить недовольство американцев. Переговоры, напротив, могут закончиться безрезультатно, если Иран откажется идти на уступки или потребует от Вашингтона дополнительных условий после поражения республиканцев.

В окружении Трампа обсуждают три сценария

По данным Axios, в администрации сформировались три группы с разными взглядами на дальнейшие действия США.

Первый вариант – вернуться к масштабным ударам по Ирану. Эту линию поддерживают премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Пентагона Пит Хегсет. Они считают, что Тегерану нельзя доверять выполнение возможных договоренностей и что военные цели необходимо довести до конца силовым путем.

Второй сценарий предполагает заключение соглашения. К этому варианту президента подталкивают вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф. По их мнению, возобновление боевых действий может не изменить ситуацию в пользу Вашингтона, но приведет к новым потерям и политическим издержкам. Как утверждают источники Axios, большинство высокопоставленных представителей администрации также склонялись к дипломатическому решению.

Третий вариант – сохранить нынешнее положение: не возобновлять масштабные удары, но продолжать морскую блокаду Ирана и усиливать экономические санкции. Такой подход поддерживают министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь Марко Рубио. Они рассчитывают, что длительное экономическое давление заставит Тегеран пойти на дополнительные уступки или приведет к внутренней нестабильности в стране.

Впрочем, этот сценарий не предполагает быстрого результата. По оценке Axios, экономическое давление может потребовать нескольких месяцев, прежде чем станет понятно, готов ли Иран изменить свою позицию.

Вэнс обвинил войну в поражении республиканцев

Дополнительным фактором для Белого дома стали результаты промежуточных выборов. Демократы получили контроль над обеими палатами конгресса, а республиканцы потеряли большинство в сенате и палате представителей.

4 ноября 2026 года Вэнс опубликовал заявление в социальной сети X, в котором прямо связал поражение своей партии с войной против Ирана. Он отметил, что многие американцы, голосовавшие за Трампа и Вэнса в 2024 году, на этот раз поддержали демократов.

По словам вице-президента, чтобы вернуть доверие избирателей, республиканцам необходимо завершить конфликт, сосредоточиться на инфляции и стоимости жизни, вернуться к принципу "Америка прежде всего", а также пересмотреть отношения с Израилем.

Вэнс подчеркнул, что любой честный разговор о дальнейшей политике администрации должен начинаться с признания последствий войны. Он также напомнил, что поражение на выборах означает потерю контроля над сенатом на ближайшие шесть лет.

Трамп признал, что конфликт с Ираном повлиял на результаты голосования, в частности из-за роста цен на бензин. Однако президент не стал отказываться от своего решения начать военную операцию. Он заявил, что поступил правильно и при необходимости повторил бы этот шаг, поскольку, по его словам, нельзя допустить получение Ираном ядерного оружия.

Еще 2 ноября в интервью Axios Трамп говорил, что не торопится принимать решение о возобновлении ударов. Он утверждал, что американская кампания нанесла Ирану серьезный финансовый ущерб, и допускал возможность скорого соглашения.

США готовятся к возможному возобновлению ударов

Несмотря на дипломатические контакты, американские военные завершают подготовку к возможному возвращению к масштабным боевым операциям против Ирана. По информации Axios, Вашингтон направляет дополнительные военные ресурсы в регион.

Одновременно Катар выступает посредником между сторонами. По данным издания, катарские представители подготовили проект соглашения, предусматривающий трехдневную последовательность мер по укреплению доверия. Документ должен помочь предотвратить возобновление боевых действий и создать условия для возвращения к прямым переговорам США и Ирана.

Посредники ожидают реакции обеих сторон. До выборов они также пытались выяснить у представителей Белого дома, как Трамп поступит в случае поражения республиканцев. Однако советники президента не смогли дать определенного ответа.

Ранее Трамп говорил Axios, что не намерен торопиться с решением о новых ударах и готов дать дипломатии возможность сработать. При этом он оставил за собой право вернуться к военному сценарию, если сочтет достижение соглашения невозможным.

Тегеран рассчитывает на политические последствия выборов

В Иране результаты американского голосования восприняли как политическое поражение Трампа. Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи заявил, что иранцы нанесли Вашингтону поражение не только на поле боя и в районе Ормузского пролива, но и в американской политике.

При этом дипломаты и эксперты, с которыми поговорил Axios, предупреждают: подобные заявления Тегерана могут осложнить переговоры. По мнению заместителя директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Международной кризисной группы Али Ваеза, иранское руководство рискует принять политические трудности Трампа за военную слабость США и выдвинуть чрезмерные требования. В таком случае президент может предпочесть возобновление ударов.