Республиканцы проиграли выборы из-за войны с Ираном, признал Трамп

"В то же время, если бы мне пришлось сделать это (начать войну с Ираном. – «Профиль») снова, я бы поступил точно так же, потому что в долгосрочной перспективе это единственный выход. Нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием. Мне кажется, что это того стоило. Просто нет выбора", – заявил Трамп в беседе с журналистами на месте строительства нового банкетного зала Белого дома.

Американского лидера спросили, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что в поражении республиканцев на выборах виновата война с Ираном. "Я думаю, что это в основном верно, потому что в краткосрочной перспективе это привело к небольшому росту цен на бензин. Вероятно, это действительно так", – ответил глава государства.

У президента поинтересовались сроками завершения американо-израильской операции против Ирана. "Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильно", – сформулировал глава Белого дома.

По предварительным итогам промежуточных выборов, прошедших 3 ноября, Демократическая партия вернула себе контроль над обеими палатами Конгресса США. По оценке NBC News, демократы могут получить 258 из 435 мест в палате представителей при необходимых для большинства 218. В сенате они обеспечили себе 54 места против 44 у республиканцев.

Трамп стал первым американским президентом за 20 лет, партия которого потеряла сразу обе палаты конгресса по итогам промежуточных выборов (в последний раз такое произошло с Джорджем Бушем – младшим в 2006 году).