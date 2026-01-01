Ошибка стоимостью в миллионы: Маск высказался о бесплатной раздаче Starlink Украине

"То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе", – говорится в публикации, которой поделился Маск в социальной сети X.

Почему Маск вновь заговорил о Starlink

Маск сделал репост на фоне обострения спора между SpaceX и Киевом об использовании спутниковой системы украинскими военными. В октябре работа Starlink и связанной с ней военной системы Starshield столкнулась с ограничениями, которые затруднили проведение некоторых операций с беспилотниками и использование связи на фронте.

24 октября Зеленский сообщил, что работа обеих систем восстановлена до прежних скоростей. В тот же день Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя коммерческую спутниковую связь для управления ударными беспилотниками. По его словам, SpaceX закрыла такую возможность.

Маск отдельно подчеркнул, что Starlink является коммерческим сервисом, предназначенным для гражданского и оборонительного использования, а Starshield – другая система, которая находится под контролем правительства США.

Украинская сторона отвергла обвинения в использовании обычного Starlink для дальних ударов по российской территории. Советник президента Украины по вопросам военных технологий Сергей Бескрестнов утверждал, что технические ограничения не позволяют применять коммерческую систему для таких операций. По его словам, для отдельных задач украинские военные использовали Starshield.

Ранее предприниматель также объяснял, насколько важна спутниковая связь для украинской армии. Он утверждал, что Starlink сыграл значительную роль в обороне страны в начале конфликта, когда другие средства связи были уничтожены или подавлены.

Маск называл систему критически важной для украинской обороны и заявлял, что в случае ее отключения линия фронта немедленно рухнет. При этом он подчеркивал, что это не угроза, а констатация факта.

Одновременно предприниматель резко критиковал сторонников продолжения боевых действий без поиска путей урегулирования. Он заявлял, что SpaceX сделала для обороны Украины больше, чем любая другая частная компания.

Зависимость украинских военных от технологий SpaceX остается предметом переговоров с Вашингтоном. По данным Reuters от 5 ноября, соглашение Украины с правительством США о доступе к Starshield истекает примерно в середине 2027 года. Киев намерен начать переговоры о его продлении заранее, поскольку согласование нового договора может занять продолжительное время.