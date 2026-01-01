Переговоры в Абу-Даби, доклад российской делегации, заседание ОДКБ: о чем говорил Песков

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Переговоры в Абу-Даби: Кремль призвал не делать прогнозов

Трехсторонние переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва на конкретные договоренности по итогам первого раунда и есть ли у нынешней встречи больше шансов продвинуться к миру, чем у предыдущих переговоров, Песков призвал воздержаться от прогнозов. "Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут", – сказал представитель Кремля.

Песков отказался раскрывать детали переговоров в Абу-Даби. В частности, журналисты спросили его, обсуждают ли стороны восстановление судоходства в Черном и Азовском морях. "Никаких деталей, кроме как за столом переговоров", – ответил пресс-секретарь президента.

Как делегация доложит Путину о переговорах

Формат доклада Владимиру Путину российская делегация определит с учетом хода переговоров. Участники встречи на месте решат, информировать ли президента в оперативном режиме или подготовить общий доклад по итогам работы.

"Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговоры", – сказал Песков.

Путин может встретиться с одним из лидеров стран ОДКБ

Вечером во вторник, 10 ноября, Владимир Путин может провести двустороннюю встречу с одним из лидеров государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности, прибывших в Москву на заседание Совета коллективной безопасности.

"Мы не исключаем, что сегодня вечером президент Путин проведет одну из двусторонних встреч с теми, кто приедет на этот саммит, мы проинформируем вас вечером дополнительно. Все остальные рабочие мероприятия главы государства не будут носить публичного характера", – сообщил Песков.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Москве в среду, 11 ноября. Песков назвал ее важным мероприятием и подтвердил участие глав государств организации.

"Завтра в Москве пройдет Совет коллективной безопасности ОДКБ. Очень важное мероприятие. Приедут главы государств ОДКБ", – сказал пресс-секретарь президента.

Спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер принимают участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. Они начались во вторник, 10 ноября 2026 года.