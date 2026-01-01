В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины

Кадры начала встречи в прямом эфире показал телеканал "Россия-24". Российские информационные агентства сообщают, что за столом переговоров нет представителей стран Европы, вопреки утверждениям официальных лиц Франции, анонсировавших это ранее.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В начале встречи он поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США – за усилия по миротворчеству, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе – наша делегация стала больше и еще более профессиональной – позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины", – сказал Мединский в начале переговоров.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер выразил надежду, что консультации принесут хорошие результаты и "будут очень продуктивными". Он поблагодарил всех присутствующих и отметил, что нужно было проявить мужество для участия во встрече.

"Я знаю, что существует много сильных эмоций с обеих сторон – в Европе, на Украине, в России – по этому поводу, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь проявляют, приезжая сюда сегодня", – сказал Кушнер перед началом переговоров.

В свою очередь, глава украинской переговорной группы, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что делегация получила мандат на обсуждение всех вопросов.

"У нас были очень продуктивные дискуссии (с представителями США. – «Профиль») на протяжении последнего года и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. <…> У нас есть мандат от <…> Зеленского обсуждать все темы", – заявил Умеров.

Трехсторонняя встреча в формате "Россия – США – Украина" 10–11 ноября стала продолжением дипломатического трека, запущенного в начале 2026 года. Первые два раунда закрытых трехсторонних консультаций между делегациями прошли в Абу–Даби в январе и феврале. Третий состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5–8 марта в столице ОАЭ, однако ее отложили после начала военной операции США против Ирана.

В российскую делегацию, помимо Мединского, входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ – заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

В составе экспертной группы – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый замначальника Управления информации Генштаба Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников.

Переговоры будут проходить в закрытом режиме.

Как сообщил 10 ноября источник ТАСС, украинское урегулирование станет лишь одной из тем повестки. Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности по окончании конфликта. Собеседник агентства добавил, что участники встречи сосредоточатся на "выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности".

Обновлено в 12:12.