Украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов переговоров в Абу-Даби – ТАСС

По его словам, украинское урегулирование будет лишь одной из тем повестки. Переговоры будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности по окончании конфликта, передает ТАСС.

"Украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии, подчиненным главной цели – созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента", – указал собеседник агентства.

Он добавил, что участники встречи сосредоточатся на "выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности".

Источник агентства также подтвердил, что переговоры будут двухдневными, они должны продолжиться 11 ноября.

Трехсторонняя встреча в формате "Россия – США – Украина" 10–11 ноября станет продолжением дипломатического трека, запущенного в начале 2026 года. Первые два раунда закрытых трехсторонних консультаций между делегациями прошли в Абу–Даби в январе и феврале. Третий состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5–8 марта в столице ОАЭ, однако ее отложили после начала военной операции США против Ирана.

Российскую делегацию, которая вылетела в Абу-Даби вечером 9 ноября, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах будут обсуждаться "вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе". На пресс-конференции 9 ноября министр отметил, что в Абу-Даби Россия и Украина при посредничестве США "коснутся согласования принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию на Украине".