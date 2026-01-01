ЕС решил разместить военную миссию на Украине и продлил ее мандат до ноября 2028 года

Мандат Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) продлили еще на два года – до 15 ноября 2028 года. На этот период выделен бюджет в размере почти €300 млн. Решение о размещении EUMAM на территории Украины принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности миссии.

"Это позволит адаптировать процесс подготовки, проводимый ЕС, к актуальным потребностям ВСУ. Кроме того, мандат миссии был расширен: теперь особое внимание будет уделяться анализу опыта, полученного в ходе боевых действий, а также совершенствованию военной подготовки для поддержки оборонных задач Украины", – говорится в сообщении Совета ЕС.

Миссия продолжит взаимодействовать с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также с "коалицией желающих" и НАТО – в первую очередь с его командованием по оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).

В ЕС напомнили, что с момента запуска миссии в октябре 2022 года по запросу Киева обучение прошли более 100 тыс. военнослужащих.

Суть миссии EUMAM Ukraine

Изначально тренировочная миссия EUMAM Ukraine развертывалась на территории нескольких стран Европейского союза, при этом ключевыми логистическими центрами стали Польша и Германия.

Немецкое подразделение миссии, известное как Специальное тренировочное командование (Special Training Command), организовывало подготовку украинских экипажей для работы на западных танках Leopard 2, зенитных комплексах Patriot и артиллерийских системах Panzerhaubitze 2000.

В свою очередь, польский центр занимался преимущественно общевойсковой подготовкой батальонов, обучением тактике ведения городского боя, разминированию и оказанию тактической медицинской помощи непосредственно вблизи украинской границы.

Упомянутое в мандате взаимодействие с новым командованием НАТО по оказанию помощи в области безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU) отражает процесс постепенной передачи координационных функций от США к Североатлантическому альянсу.

Структура NSATU со штаб-квартирой в немецком Висбадене создавалась для долгосрочного планирования поставок оружия и централизованного контроля над обучением солдат ВСУ.

Синхронизация работы европейской миссии EUMAM с этим командованием призвана исключить дублирование учебных программ и упорядочить логистические цепочки между тренировочными лагерями в Европе и поставками военной техники со складов стран – членов НАТО.

Финансирование миссии EUMAM Ukraine

Финансирование миссии в размере почти €300 млн осуществляется не напрямую из общего гражданского бюджета Евросоюза, а через внебюджетный инструмент – Европейский фонд мира (European Peace Facility).

Этот фонд пополняется за счет прямых взносов государств – членов ЕС пропорционально размеру их валового национального дохода.

Поскольку Венгрия последовательно использует право вето для блокирования выделения траншей на закупку вооружений для Украины из этого фонда, средства на функционирование тренировочных лагерей, оплату работы инструкторов и закупку учебного оборудования распределяются в рамках специализированных программ, требующих раздельного согласования участников.

Обновлено в 12:45