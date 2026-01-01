США и Иран близки к компромиссу по обогащению урана

Собеседники Al Arabiya утверждают, что США согласовали для Ирана уровень обогащения урана в 3,67%, и Тегеран принял это условие. Американская сторона также добивается снижения параметров урана, обогащенного до 60%. Для обсуждения этой части договоренностей стороны допускают участие третьей страны.

Как отмечают источники, Вашингтон и Тегеран готовы обсудить возвращение в Иран инспекторов МАГАТЭ. Возможное количество сотрудников агентства пока не называется.

По словам собеседников канала, при посредничестве Катара и Пакистана стартовал "серьезный переговорный процесс" между сторонами.

По данным телеканала, при достижении более крупной сделки Вашингтон готов разморозить от $6 млрд до $9 млрд иранских активов.

В 2015 году СВПД ограничивал обогащение урана в Иране на уровне 3,67%, однако в последние годы этот показатель поднимался. Источники канала говорят, что Тегеран настаивает на сохранении накопленных запасов ядерных материалов на своей территории как страховке на случай срыва договоренностей.

Инспекции МАГАТЭ призваны подтвердить соблюдение параметров потенциальной сделки. При этом, по данным Al Arabiya, доступ к данным с приборов и камер на объектах ранее увязывался с вопросом санкций.

В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить мирный процесс, но уже три недели спустя стороны возобновили обмен ударами.

В конце сентября Тегеран предложил семидневный план по открытию Ормуза в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт. Трамп его отверг.

1 ноября руководитель иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что предполагаемый срок выполнения плана удалось сократить до двух суток, теперь все зависит от ответа американской стороны.

СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже две недели поддерживает закулисные контакты с Ираном. Как указывают в Axios, активность Вэнса поднимает статус диалога до высшего уровня администрации Дональда Трампа. Сам Трамп, по словам собеседников, пока позволяет дипломатии работать и хочет проверить, возможна ли сделка.