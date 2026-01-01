Главные новости в зарубежных СМИ 10 ноября 2026 года

Возобновление мирных консультаций по Украине в Абу-Даби

В Объединенных Арабских Эмиратах после длительного перерыва возобновляются трехсторонние дипломатические встречи с участием представителей США, России и Украины. По информации американской газеты The New York Times, Вашингтон направил на эти закрытые консультации специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в то время как российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Перед началом официального раунда в ОАЭ американские дипломаты провели серию экстренных встреч с европейскими союзниками в Брюсселе, поскольку лидеры Европейского союза требуют обязательного учета своих позиций в будущей архитектуре коллективной безопасности.

Запуск импичмента министра обороны США Пита Хегсета

В Вашингтоне официально стартовал процесс отстранения главы Пентагона, спровоцированный поражением республиканцев на промежуточных выборах. Как передает телеканал Sky News, конгрессмен Томас Масси внес на рассмотрение палаты представителей официальную резолюцию об импичменте Хегсета, которая содержит восемь пунктов обвинения, включая незаконное ведение войны против Ирана и Йемена в нарушение Резолюции о военных полномочиях 1973 года.

Сам Хегсет назвал обвинения политическим шоу, но объявил о созыве экстренной пресс-конференции, в то время как Дональд Трамп публично вступился за шефа Пентагона.

США прекращают субсидировать оборону Европы

США завершают эпоху субсидирования обороны Европы и требуют от союзников более справедливого распределения оборонного бремени. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Его слова приводит The Hill.

По его словам, при президенте Дональде Трампе в русле концепции "Америка прежде всего" и стратегии национальной обороны на 2026 год Вашингтон пересматривает установки, которые определяли политику США последние 80 лет.

В Германии объявлена дата досрочных выборов в бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц после консультаций с лидерами фракций официально объявил 9 ноября, что досрочные парламентские выборы в стране назначены на 16 февраля 2027 года.

Политический кризис последовал за распадом правящей "светофорной" коалиции на прошлой неделе. Об этом пишет Politico.

Компания Nvidia начала расследование после сообщения о том, что генеральный директор Дженсен Хуанг стал объектом внимания иностранной разведки

Компания Nvidia инициировала независимое внутреннее расследование в отношении своего основателя и генерального директора Дженсена Хуанга. Поводом послужили данные американских спецслужб о том, что Хуанг состоял в близких романтических отношениях с Элис Хуанг (Хуанг Ле) – топ-менеджером сингапурской ИТ-компании, которую власти США считают агентом китайской разведки.

По информации The Guardian, Хуанг уже признал факт внебрачной связи в черновике письма к сотрудникам и взял на себя полную ответственность, в то время как совет директоров Nvidia проверяет, не привело ли это к утечке коммерческих секретов и угрозе национальной безопасности США.

Ситуация вызвала серьезную тревогу в Конгрессе США: законодатели-республиканцы уже потребовали от Хуанга провести закрытый брифинг по протоколам безопасности на фоне жестких ограничений США на экспорт передовых ИИ-чипов в Китай.