Конгрессмены потребовали от Пентагона объяснить задержку $400 млн военной помощи Украине

"Мы по-прежнему привержены поддержке обороны Украины и продолжим требовать от администрации отчета, чтобы эти средства были направлены по назначению – так, как это было предусмотрено конгрессом", – цитирует РБК обращение законодателей.

Конгрессмены запросили причины задержки и уточнили, вводило ли Административно-бюджетное управление дополнительные условия или ограничения. Они потребовали представить подробный график поставок и объяснить, как Белый дом намерен ускорить предоставление помощи.

Отдельно авторы письма обратили внимание на сообщения об исключении из пакета ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Конгрессмены попросили объяснить это решение и указать, сможет ли дальнейшее финансирование по линии USAI закрыть потребности Украины в средствах ПВО.

Документ подписали представители обеих партий из палаты представителей и сената, в том числе несколько республиканцев и четверо демократов.

Что представляет собой программа USAI и как она работает

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) – это целевая программа Пентагона, направленная на повышение обороноспособности украинской армии. Ее ключевое отличие от других механизмов поддержки заключается в том, что в рамках USAI вооружение, техника и боеприпасы не изымаются с действующих складов американской армии, а заказываются у военно-промышленного комплекса США или у стран-партнеров.

Финансирование по этой линии идет на заключение новых долгосрочных контрактов с оборонными предприятиями. Из-за необходимости запуска производственных линий, закупки комплектующих и последующей сборки физические поставки оружия на передовую могут занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Именно эта специфика позволяет Белому дому распределять график поставок на несколько финансовых периодов вперед.

В американской системе военной помощи USAI дополняет механизм президентских распоряжений (PDA). По линии PDA Пентагон отправляет оружие из собственных арсеналов практически мгновенно, после чего конгресс выделяет деньги на восполнение запасов самой американской армии. Программа USAI, напротив, изначально задумывалась как инструмент долгосрочного стратегического укрепления Вооруженных сил Украины.

Одобрение сделки на 500 ракет Patriot для Украины и реальные сроки поставок

США в конце октября одобрили продажу Украине 500 ракет ЗРК Patriot. Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, сообщили, что закупка на общую сумму $2,1 млрд будет "полностью профинансирована партнерами и союзниками". Киев оплатит этот контракт за счет взносов Канады, Германии и Норвегии через программу JumpStart, а также из собственных средств, финансируемых кредитом Европейского союза. Основным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

В поставку включены ракеты модификации Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement, засекреченные и незасекреченные запасные части к ним, а также другие сопутствующие элементы материально-технического обеспечения и программной поддержки.

Физически поставки растянутся на долгий срок. Производство и передача этих 500 ракет-перехватчиков начнутся не ранее четвертого квартала 2030 года, а выполнение всего контракта продлится вплоть до конца 2033-го. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что эти объемы смогут поступить "только через несколько лет", в то время как Киев запрашивал зимний пакет из расчета 100 ракет для Patriot в месяц. По данным Зеленского, в течение 2026 года Украина получала от США в среднем всего по 12 ракет-перехватчиков ежемесячно.