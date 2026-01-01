Ракеты для Patriot могут прийти слишком поздно: Зеленский обратился к США

"Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенное количество, и уже этой зимой они могли бы стать очень эффективным оборонным пакетом. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет", – написал Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил американскую администрацию за разрешение на сделку, но призвал партнеров найти способ передать ракеты раньше. По утверждению украинского лидера, у США, европейских стран и других союзников есть достаточные запасы PAC-3, которыми они могли бы поделиться с Киевом сейчас, а собственные арсеналы пополнить позднее за счет уже заказанного производства.

Зеленский сообщил, что Киев просил американских партнеров подготовить специальный пакет военной помощи на зимний период. По его словам, Украина рассчитывает получать по 100 перехватчиков Patriot ежемесячно.

Зеленский утверждает, что 500 ракет хватило бы для защиты воздушного пространства страны в ближайшие месяцы. Он также связал срочность поставок с ситуацией на фронте и предстоящими переговорами, заявив, что Украине важно не допустить разрушение нормальной жизни в городах.

30 октября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для комплексов Patriot. Предварительная стоимость сделки оценивается примерно в $2,1 млрд.

Финансировать закупку планируют не за счет средств Канады, Германии и Норвегии через программу Jumpstart, а также за счет национальных средств, связанных с кредитом Евросоюза для поддержки Украины. Основным подрядчиком выступит американская компания Lockheed Martin.

Помимо ракет, предполагаемая сделка предусматривает поставку запасных частей, логистическую и программную поддержку. При этом в уведомлении Госдепартамента не указан конкретный график поставок.

PAC-3 MSE – это современные перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Они предназначены, в частности, для поражения баллистических ракет. Patriot остается одной из немногих систем, способных перехватывать такие цели, поэтому наличие достаточного количества боеприпасов имеет для украинской противовоздушной обороны особое значение.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина испытывает нехватку ракет для Patriot и других систем ПВО. В конце октября он также говорил, что Киев почти месяц ожидал согласования поставок необходимых боеприпасов. Украинские власти неоднократно обращались к партнерам с просьбой ускорить передачу перехватчиков.