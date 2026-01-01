Первый день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился

11 ноября состоится новая трехсторонняя встреча, сообщают источники российских информационных агентств. "Переговоры завтра точно продолжатся", – рассказал источник ТАСС.

Встреча делегаций РФ, США и Украины в столице Объединённых Арабских Эмиратов проходила в закрытом для прессы формате. Переговоры стартовали около 11:15 мск. Как сообщал источник ТАСС, делегации России и Украины общались на русском.

За столом переговоров при их начале сидели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в начале встречи поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США – за усилия по миротворчеству. Он выразил надежду, что переговоры позволят продвинуться на пути к миру.

Трехсторонняя встреча в формате "Россия – США – Украина" в столице ОАЭ стала продолжением дипломатического трека, стартовавшего в начале 2026 года. Первые два раунда закрытых трехсторонних консультаций между делегациями прошли в Абу–Даби в январе и феврале. Третий состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5–8 марта в столице ОАЭ, однако ее отложили после начала военной операции США против Ирана.

В российскую делегацию, помимо Мединского, входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

Как сообщил 10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах по Украине в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы коллективной безопасности под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного урегулирования. Министр отметил, что это было предложение США, согласованное с российской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Москва на конкретные договоренности по итогам переговоров в Абу-Даби и есть ли у нынешней встречи больше шансов продвинуться к миру, чем у предыдущих раундов, призвал воздержаться от прогнозов. Он также указал, что формат доклада главе государства российская делегация определит с учетом хода переговоров.