Мелания Трамп написала письма Путину и Зеленскому

"Я надеюсь, что операция в Алёшках приведет к более масштабному миру. Любая значимая трансформация начинается с маленькой искры", – заявила Мелания Трамп.

По ее словам, она "участвовала во всех этапах подготовки: изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам".

Мелания также получала информацию по срокам проведения миссии. Российская и украинская сторона были готовы сотрудничать с ней.

Она сообщила, что написала личные послания президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, и попросила участников встречи эти послания доставить.

Дмитриев, в свою очередь, подчеркнул, что жена Дональда Трампа "сыграла ключевую роль лидера в том, что касается координации операции".

"Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей", – указал он.

Помимо Лантратовой и Дмитриева, на мероприятие прибыли и украинцы – уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец и глава фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия.

Для проведения гуманитарной миссии в Алёшках, где сложилась критическая ситуация с продовольствием и медикаментами, в этом районе был установлен режим тишины. 30 октября жителям раздали несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Все изъявившие желание смогли беспрепятственно выехать как в другие регионы России, так и на Украину.

2 ноября Лантратова провела пресс-конференцию, в ходе которой подвела итоги гуманитарной миссии.