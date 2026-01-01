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"Хезболла" отрицает участие в войне в Йемене на стороне хуситов

Накануне министр внутренних дел Йемена Ибрагим Али Ахмед Хейдан обвинил "Хезболлу" и Корпус стражей исламской революции, что их военные инструкторы непосредственно управляют боевыми операциями хуситов, разрабатывают ракетные и беспилотные программы, координируют нападения на коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

"Приведенные йеменскими властями сведения о содействии наступлению хуситов, их военной подготовке и перевооружению совершенно беспочвенны, – указывается в заявлении пресс-службы шиитского движения в Telegram-канале. – Йеменцы обладают достаточным потенциалом, ресурсами и опытом для защиты своей страны без внешней поддержки".

В своем заявлении "Хезболла" призывает "к налаживанию внутреннего диалога между враждующими сторонами ради сохранения единства Йемена и урегулирования разногласий".

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" и йеменское движение хуситов ("Ансар-Алла") состоят в тесном неформальном союзе, который является частью возглавляемой Ираном коалиции ("Ось сопротивления") на Ближнем Востоке. "Хезболла" с момента своего создания в 1980-х годах служила организационным и идейным ориентиром для хуситов. В настоящее время группировки открыто заявляют о своей солидарности. Например, хуситы берут на себя ответственность за удары по Израилю, позиционируя их как совместные акции "Оси сопротивления".

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Метки: Йемен Ливан
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