"Хезболла" отрицает участие в войне в Йемене на стороне хуситов

"Приведенные йеменскими властями сведения о содействии наступлению хуситов, их военной подготовке и перевооружению совершенно беспочвенны, – указывается в заявлении пресс-службы шиитского движения в Telegram-канале. – Йеменцы обладают достаточным потенциалом, ресурсами и опытом для защиты своей страны без внешней поддержки".

В своем заявлении "Хезболла" призывает "к налаживанию внутреннего диалога между враждующими сторонами ради сохранения единства Йемена и урегулирования разногласий".

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" и йеменское движение хуситов ("Ансар-Алла") состоят в тесном неформальном союзе, который является частью возглавляемой Ираном коалиции ("Ось сопротивления") на Ближнем Востоке. "Хезболла" с момента своего создания в 1980-х годах служила организационным и идейным ориентиром для хуситов. В настоящее время группировки открыто заявляют о своей солидарности. Например, хуситы берут на себя ответственность за удары по Израилю, позиционируя их как совместные акции "Оси сопротивления".