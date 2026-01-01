Крупнейшая забастовка последних лет во Франции: на улицы вышли сотни тысяч человек, Эйфелева башня закрыта

Опасаясь, что протесты парализуют движение транспорта и приведут к перебоям в работе муниципальных служб по всей стране, власти объявили, что задействуют 70 тыс. полицейских для обеспечения порядка. По данным BFMTV, к 13:00 по местному времени (14:00 мск) в протестах приняли участие более 250 тыс. человек в 73 городах Франции.

Студенты и школьники продолжают блокировать учебные заведения: 60 вузов из 184 высших учебных заведений Франции приостановили работу или ввели временные ограничения из-за протестов, пишет Franceinfo. По оценке министерства образования страны, к протестам 5 ноября могут присоединиться около 16% преподавателей французских государственных школ, колледжей и лицеев. В связи с общенациональной забастовкой закрыта Эйфелева башня.

Полиция Парижа запретила профсоюзам проводить марш в четверг возле Национальной ассамблеи и Елисейского дворца и перенесла его маршрут подальше от правительственного квартала, на участок от площади Республики до площади Нации. В Марселе и Лионе полиция уже применила слезоточивый газ для разгона радикальных групп. В ряде районов Парижа, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, а также коммунах на севере Франции введен комендантский час.

Главный страх властей – повторение погромов, произошедших 17 октября, когда мирные демонстрации переросли в худшие гражданские беспорядки за последние годы. Тогда в стране было разграблено более 2 тыс. магазинов, произошли поджоги исторических зданий и погромы в мэриях Лилля и Марселя.

Из-за затянувшегося на шесть недель хаоса, по данным дипломатических источников Reuters, запланированная встреча министров иностранных дел стран G7, назначенная на 9-10 ноября, была экстренно перенесена из Марселя в Париж. Дипломаты называют это решение "хаотичным" и бьющим по международной репутации Франции. Официально эти данные не подтверждены.

Франция находится в эпицентре общеевропейского кризиса: волнения из-за стоимости жизни и нехватки доступного жилья одновременно вспыхивают в Бельгии, Германии, Италии и Албании. Профсоюзы Франции уже объявили, что не намерены останавливаться. Протесты "Жёлтых жилетов" и блокады дорог продолжатся в пятницу и субботу, 6 и 7 ноября. Это народное движение зародилось в конце 2018 года как стихийный протест автомобилистов против повышения налогов на топливо и на период протестов объединило усилия с профсоюзами.

Акции протеста во Франции начались в сентябре с забастовок старшеклассников. Французские профсоюзы образования и студенческие объединения вывели людей на улицы, протестуя против дефицита учителей, плохих бытовых условий в лицеях и новой системы поступления в вузы. В начале октября к студентам начали массово присоединяться железнодорожники, медицинские работники и государственные служащие, недовольные объявленным правительством планом жесткой экономии бюджета на 2027 год. В ноябре профсоюзы рабочих планируют организовать, по разным данным, от 220 до 250 демонстраций по всей стране.