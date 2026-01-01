Полиция Франции готовится к жесткой реакции на очередную волну протестов

"Первоочередная задача – обеспечить мирное проведение демонстраций, чтобы шествия могли завершиться без каких-либо беспорядков", – приводит слова министра телеканал BFMTV. Он предупредил, что, "если будут предприняты попытки совершения противоправных действий, ответ будет предельно жестким".

Нуньес выделил три основных риска, связанных с запланированными акциями: участие в них агрессивных хулиганствующих групп "Блэк-блок", проведение несанкционированных шествий, а также "мародерство и порчу имущества" как коммерческих предприятий, так и общественных зданий.

Протестная активность во Франции возобновилась в сентябре: сначала на улицы вышли учащиеся, заявив о нехватке преподавателей и перегруженном расписании. Позже к ним присоединились профсоюзы и участники движения "желтых жилетов", выступающие против снижения покупательной способности и роста цен на топливо.

В последних по времени манифестациях 31 октября (они проводятся каждую субботу. – "Профиль") во Франции, по разным оценкам, приняли участие от 320 тыс. до 500 тыс. человек, из них от 70 тыс. до 200 тыс. – в Париже. По всей стране правоохранительные органы задержали 779 человек, при этом "серьезных инцидентов", по информации МВД, не было.

Основные требования протестующих включают: повышение заработных плат, пенсий и социальных выплат на фоне высокой стоимости жизни, протест против дорогого топлива и общего роста цен, защиту рабочих мест и финансирования государственных служб. Требования студентов касаются улучшения условий обучения и реформы дискриминационной, по их мнению, системы распределения мест в вузах.