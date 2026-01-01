Лавров объяснил, с какой целью Европа призывает прекратить огонь на Украине

"Логика старая: обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся, об этом уже многократно сказано", – пояснил Лавров.

Министр подчеркнул, что сначала нужно сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности, передает "Интерфакс". "Выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше, – мы на это не согласимся", – обозначил Лавров позицию Москвы.

Глава МИД РФ указал, что европейский план предполагает ввод "стабилизационных сил" на территории, которые контролирует Киев, сразу после прекращения огня. "Мы не позволим эту концепцию реализовать", – добавил Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании, а не во временной паузе, которая позволила бы Киеву перегруппировать войска и перевооружиться. "Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не перемирие, которое, по сути, ничего не даст", – напомнил представитель Кремля позицию Москвы.