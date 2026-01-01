40,4 млн человек в России вакцинировались против гриппа

Об этом шла речь на селекторном совещании, где обсудили эпидемиологическую обстановку и ход прививочной кампании. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что прививка особенно рекомендуется людям с хроническими заболеваниями, детям младшего возраста и пожилым.

В текущем сезоне в России сменили все три штамма гриппа в вакцинах – это происходит относительно редко. В состав препаратов на сезон 2026–2027 годов вошли A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025. Причина полной замены в том, что вирус гриппа быстро меняет генетический код, и антитела после прошлогодней прививки могут не действовать на новые варианты.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить до 60% населения, а охват групп риска довести до 75%. В прошлом сезоне в России привили более 80,8 млн человек.

Эпидсезон 2025–2026 годов официально завершен, показатели нормализовались. В течение сезона доминировал грипп А (H3N2), известный как гонконгский вирус: на пике эпидемии на него приходилось около 80% случаев. Текущая заболеваемость соответствует сезонным значениям.

В России увеличивается доля гриппа в структуре сезонных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом напомнила 3 ноября 2026 года глава Роспотребнадзора.