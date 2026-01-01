Попова сообщила о распространении свиного гриппа в России

"Мы видим сезонный рост ОРВИ, растет доля гриппа. Почти 5% всех вирусов, которые мы регистрируем, – это вирусы гриппа, гриппа A(H1N1)", – сказала она в интервью "Юнашев Live".

По словам главного санитарного врача РФ, россияне не защищены от этого штамма. "Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах", – пояснила Попова. В связи с этим глава Роспотребнадзора добавила, что сейчас самое время привиться.

Как сообщает 3 ноября пресс-служба Роспотребнадзора, свыше 35,4 млн граждан уже сделали прививки в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. По данным ведомства, сейчас заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням. На 44-й неделе 2026 года (с 26 октября по 1 ноября) было зарегистрировано свыше 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Доля вирусов гриппа составляет 6,1%, среди которых есть А(H1N1), A(H3N2), B и C. При этом число заболевших гриппом еженедельно растет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо прививаться от гриппа, особенно лицам из групп риска. Среди них – часто болеющие ОРВИ, люди с хроническими болезнями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, маленькие дети, пожилые люди и беременные.

В сезоне 2026–2027 годов Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включать в состав вакцин три штамма вирусов гриппа:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, известный также как свиной;

A/Darwin/1454/2025 (H3N2);

B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 – это новый вариант вируса свиного гриппа A(H1N1). Генетически он связан с вызвавшим пандемию вирусом 2009 года, но у него есть свежие мутации поверхностных белков. Из-за этого у ранее переболевших свиным гриппом иммунитет может хуже его распознавать. Эпидемиологи отмечают, что этот вирус может вызывать более тяжелое течение заболевания.

Как указывали в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ, в связи с появлением новых штаммов антигенный состав вакцин против гриппа в текущем сезоне был полностью обновлен.