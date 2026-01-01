Переговоры в Абу-Даби, подготовка Киевом силового подавления Донбасса, архитектура безопасности в Евразии. О чем говорил Лавров

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О повестке переговоров в Абу-Даби

На трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы коллективной безопасности под гарантии, которые вступят в силу после достижения полноценного урегулирования, указал Лавров. Он отметил, что это было предложение США, согласованное с российской стороной, передает ТАСС.

"В этом главное отличие нынешней администрации от администрации Байдена, которая, как я сказал, высокомерно отказывалась даже обсуждать коллективные гарантии безопасности и диалога не было никакого", – заявил глава российской дипломатии.

Министр добавил, что Россия будет учитывать накопленный опыт на переговорах по Украине в Абу-Даби. Лавров отметил, что они "начинаются буквально в эту минуту".

О подготовке Киевом силового подавления Донбасса

Киевский режим в декабре 2021 года при поддержке стран Запада вел подготовку к мощному силовому подавлению Донбасса, Луганской и Донецкой народных республик, указал Лавров.

"И мы не могли позволить этому случиться, тем более что руководители этих республик обратились с соответствующей просьбой о защите к РФ", – добавил министр.

О диалоге РФ и США

Российская сторона надеется, что у американской администрации хватит решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности в контексте Украины, "с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться", указал Лавров.

Он отметил, что в Москве не питают иллюзий в отношении администрации Дональда Трампа.

"Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать. Так было и во время холодной войны – наши военные с американскими и разговаривали. Так вот происходит и сейчас у нас в отношениях с Соединёнными Штатами, – указал глава МИД РФ.

О новой архитектуре безопасности в Евразии

Россия не планирует "подминать под себя" какие-либо структуры в Евразии, отметил Лавров. "(Важно. – «Профиль») собраться вместе и посмотреть, чем мы уже обладаем, какие субрегиональные есть структуры, какие между этими структурами налажены связи", – добавил министр.

Он также сообщил, что Россия имеет свой позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии, которая не будет ущемлять ничьих интересов.

О ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация в зоне Персидского залива находится в фокусе внимания экспертов и политиков, однако она пока далека от урегулирования.

"Есть Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, к которому <...> сейчас приковано внимание международных экспертов, политиков, и где, конечно, ситуация пока еще далека от разрешения", – отметил глава МИД РФ.