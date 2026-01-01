604 л. с., полный привод и расход 5,19 л на 100 км: Hongqi вывел на китайский рынок обновленный седан H9

Как пишет сайт, модель получила переработанный экстерьер с иной решеткой радиатора, новой светотехникой и бампером. На крыше установлен лидар. Убрали красный декор на крыльях, появились классические дверные ручки и новые диски. Сзади – раздельные затемненные фонари и бампер без видимых выхлопных патрубков.

Габариты выросли: 5230 × 1955 × 1515 мм, колесная база 3120 мм (ранее 5137 × 1904 × 1498 мм и 3060 мм). Объем багажника увеличился до 447 л против прежних 370 л.

Салон теперь с тремя экранами – приборная панель, медиасистема и дисплей для переднего пассажира. Изменены дефлекторы, исчезли физические кнопки, обновлен четырехспицевый мультируль, переработан центральный тоннель с шайбой, селектор режимов переехал на подрулевой переключатель. Электроника работает на ОС Hongmeng от Huawei (международное название – Harmony OS). Системы помощи водителю заявлены на уровне 3-го класса: автомобиль может вести себя сам, но водитель обязан контролировать движение. В оснащении – кожаная отделка, аудиосистема Huawei Sound с 25 динамиками, автопарковка, встроенный холодильник с охлаждением, беспроводные зарядки и другие опции.

В технике – пневмоподвеска с регулировками и подруливающая задняя ось, радиус разворота сокращен до 5,35 м. О версии с V6 производитель пока не сообщает: на старте H9 представлен как гибрид с 800-вольтовой архитектурой и поддержкой быстрой зарядки. В состав силовой установки входят 2,0-литровый турбомотор на 197 л. с. и два электродвигателя, суммарно до 604 л. с. Привод полный, 8-ступенчатый "автомат", максимальная скорость 238 км/ч. Средний расход топлива – 5,19 л/100 км. Батарея емкостью 40,4 кВт·ч обеспечивает до 275 км хода на электротяге по методике CLTC.

Что известно об автобренде Hongqi

Hongqi (в переводе с китайского – "Красное знамя") – это старейшая премиальная автомобильная марка Китая, основанная в 1958 году. Долгое время бренд, принадлежащий государственному концерну FAW, выпускал лимузины исключительно для высшего руководства КНР и зарубежных дипломатов. Сегодня компания изменила стратегию и производит высокотехнологичные люксовые автомобили для частных клиентов, конкурируя с мировыми премиум-брендами.

На российском рынке автопроизводитель присутствует официально, активно развивая дилерскую сеть. Модельный ряд в РФ включает широкую линейку кроссоверов и внедорожников – от компактного HS3 и среднеразмерного HS5 до крупного HS7 и полностью электрического флагмана E-HS9, а также роскошный бизнес-минивэн HQ9.

В легковой линейке бренда российским покупателям доступны седаны H5 и спортивные лифтбеки H6. При этом флагманский сегмент классических представительских седанов марки в РФ на сегодняшний день по-прежнему представляет именно дореформенная бензиновая версия модели H9.

С какими автомобилями будет конкурировать на китайском рынке обновленный седан Hongqi H9?