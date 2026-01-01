Главные новости дня 10 ноября 2026 года

Первый день переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершился

Делегации России, США и Украины во вторник, 10 ноября 2026 года, завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Они продолжались 4,5 часа, включая перерыв, составивший около 40 минут.

За столом переговоров при их начале сидели спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Использование "Оземпика" несет риск внезапной слепоты на один глаз, предупредили в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о потенциальном риске тяжелого поражения зрительного нерва у пациентов, принимающих препараты для снижения веса из класса агонистов рецепторов GLP-1 (GLP-1 RA), к которым относятся "Оземпик" (Ozempic), Wegovy и их аналоги. В худшем случае ослепнуть можно на оба глаза.

Колокольцев озвучил новые меры контроля мигрантов

В конце 2026 года и в 2027-м в России вступит в силу ряд новых мер, направленных на совершенствование миграционного законодательства. Они позволят минимизировать бесконтрольное нахождение мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во вторник, 10 ноября 2026 года, во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Также он рассказал об эффекте от уже принятых изменений.

Лавров назвал 2026 год продуктивным для ОДКБ и заявил о необходимости укрепления силового потенциала организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 10 ноября 2026 года, принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве. Он подвел итоги российского председательства, обозначил приоритеты развития организации и высказался о формировании системы безопасности в Евразии.

"Ветбиохим" подтвердил гибель 128 собак от вакцины "Мультикан" летом 2026 года

Производитель вакцин для животных "Ветбиохим" получил 177 обращений от владельцев из-за гибели собак после вакцинации "Мультиканом-8" летом 2026 года. Из них по состоянию на вторник, 10 ноября, подтвердились 128 случаев, остальные проходят проверку.

США намерены перейти от оплаты оружия для Израиля к совместному производству в 2027 году

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить ежегодное выделение Израилю около $4 млрд на закупку американских вооружений и перейти к новой модели военно-технического сотрудничества. Вашингтон рассчитывает, что Израиль сможет самостоятельно оплачивать приобретение оружия, а две страны сосредоточатся на совместной разработке и производстве военной техники.