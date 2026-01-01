"Ветбиохим" подтвердил гибель 128 собак от вакцины "Мультикан" летом 2026 года

104 владельца погибших животных уже получили финансовую компенсацию в досудебном порядке. В нее включено возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию животных, а также компенсация морального вреда, пишет РБК.

На производстве был ужесточен контроль. Компания до конца года планирует реализовать программу корректирующих и предупреждающих действий, которая включает системные изменения в технологические процессы и строгий аудит сырья. При вводе в оборот каждой серии вакцины Россельхознадзору предоставляют протоколы испытаний качества.

Сообщения о смерти собак после прививки вакциной "Мультикан-8", произведенной "Ветбиохимом", начали поступать в августе. Большинство случаев были выявлены в Ярославской области. Жалобы на негативные реакции после применения вакцины поступали также из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областей и из Краснодарского края.

Проверка показала, что в вакцине содержался живой вирус болезни Ауески, который поражает центральную нервную систему животных и другие органы, включая дыхательные пути. Несколько серий вакцины были отозваны.

Прокуратура Москвы начала проверку компании. Было заведено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины. Об окончании проверки пока не сообщалось.