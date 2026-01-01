"Голодные игры" возвращаются на пике формы: "Рассвет жатвы" впечатлил критиков

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"Рассвет жатвы": что известно о картине

"Рассвет жатвы" – шестой фильм франшизы "Голодные игры", основанной на цикле антиутопических романов Коллинз. Это вторая экранизация-приквел после "Баллады о змеях и певчих птицах" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, 2023). Картина переносит зрителей на 24 года назад относительно событий первой истории о Китнисс Эвердин.

В центре сюжета – юный Хеймитч Эбернети. Действие начинается в день жатвы для 50-х Голодных игр, известных как Вторая Квартальная бойня. В честь юбилея Капитолий удваивает число участников: вместо обычных 24 участников на арену отправляются 48 подростков. Среди трибутов оказывается и Хеймитч. Зрителям предстоит увидеть события, которые определили судьбу будущего победителя Игр и наставника Китнисс.

Режиссером вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, снявший большинство предыдущих фильмов серии. В актерский состав вошли Маккенна Грейс, Элль Фаннинг, Майя Хоук, Уитни Пик, Киран Калкин, Джесси Племонс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз и другие. Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон и Вуди Харрельсон также возвращаются к своим ролям в эпизодах, связывающих приквел с основной историей.

Международная премьера фильма в кинотеатрах назначена на 20 ноября 2026 года.

Что говорят критики: фильм хорош, Зада феноменален

Джозеф Зада стал главным открытием фильма. Именно его игру чаще всего выделяют авторы первых отзывов, пишет Variety. Автор Film Speak назвал актера настоящим откровением: по его словам, Зада убедительно передает человечность, боль и бунтарский характер Хеймитча. Критик считает, что актер сумел показать и обаяние героя, и ярость, и пережитую им трагедию.

Критик также похвалил картину за эмоциональную глубину и политический подтекст. Он сравнил историю о тяжелой утрате и цене сопротивления, рассказанную в "Рассвете жатвы", с "Изгоем-один" (Rogue One: A Star Wars Story, 2016) и сериалом "Андор" (Andor, 2022) из франшизы "Звёздные войны". По его мнению, режиссер сумел передать одновременно воодушевление от зарождающегося восстания и трагизм судьбы Хеймитча. Знакомый с книгой Коллинз автор назвал экранизацию практически идеальной.

Рецензентка Collider призналась, что игра актера неоднократно заставляла ее буквально замирать от удивления. Она особенно отметила, как Зада соединяет теплоту и обаяние Хеймитча с гневом и душевной болью, которые оставляют в нем Голодные игры. По мнению журналистки, на плечах молодого исполнителя лежит значительная часть фильма, и он справляется с этой задачей блестяще.

Главный редактор Next Best Picture Мэтт Негли также высоко оценил игру исполнителя. Он написал, что актер справился с чрезвычайно сложной ролью и передал основные черты Хеймитча, знакомые зрителям по исполнению Вуди Харрельсона: сочувствие, обаяние и горечь. Лорен ЛаМагна из того же издания назвала его Хеймитча "пронзительно прекрасным" и сочла эту роль настоящим рождением звезды.

Негли считает подбор актеров одним из лучших среди фильмов, вышедших в 2026 году. Среди особенно удачных исполнителей он выделил Гленн Клоуз, которая, по его мнению, становится настоящей звездой каждой сцены, и Джесси Племонса, сумевшего передать дух персонажа, ранее сыгранного покойным Филипом Сеймуром Хоффманом.

Автор The Nerds of Color описал картину как "безоговорочно лучший фильм франшизы". Он отметил энергичную игру Зады и то, насколько точно актеры воплощают персонажей, знакомых читателям по роману. Критик также призвал смотреть фильм в кинотеатре, чтобы полностью проникнуться его атмосферой.

Критики также хвалят работу художников-постановщиков и художников по костюмам, отмечая, что необычное оформление мира Панема помогает освежить знакомый сюжет. В целом первые отзывы складываются в редкую для крупного франшизного проекта картину почти единодушного одобрения.

"Рассвет жатвы" выпустят в версии для очков виртуальной реальности

Студия Lionsgate и Meta Platforms, Inc (технологическая компания признана экстремистской и запрещена в РФ) объявили о сотрудничестве: "Рассвет жатвы" выйдет в кинотеатрах в формате 3D, а после проката станет доступен в 3D на VR-очках Meta, запуск которых запланирован на весну 2027 года.

Это первый случай, когда Meta сотрудничает с голливудской студией для подготовки полнометражного фильма к первоначальному кинотеатральному 3D-релизу. За адаптацию отвечали Лоуренс и студия визуальных эффектов DNEG.

Режиссер объяснил, что 3D должно усилить эффект присутствия и приблизить зрителей к переживаниям Хеймитча. Устройство Meta обещает 5K-дисплей, поддержку стандарта Dolby Vision с глубокой детализацией и насыщенными цветами, пространственный звук Dolby Atmos и поддержку IMAX Enhanced – этот стандарт качества для домашних развлечений, который адаптирует кинотеатральный опыт IMAX для домашнего просмотра.