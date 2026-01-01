Российский национальный оркестр исполнит Восьмую симфонию Малера в Концертном зале Мариинского 14 ноября 2026 года

Восьмая симфония считается одним из самых масштабных сочинений в истории классической музыки. Партитура рассчитана на огромный состав: большой симфонический оркестр с расширенной группой медных духовых за сценой, два смешанных хора, хор мальчиков, восемь солистов и орган. Произведение нередко называют "Симфонией тысячи участников": в зависимости от площадки в нем может быть занято от 300 до 800 музыкантов. Сам Малер подчеркивал исключительность этой партитуры, называя ее "величайшим из того, что я до сих пор создал".

Российский национальный оркестр основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым и быстро получил международное признание. В 2004 году РНО стал первым и пока единственным оркестром из российских симфонических коллективов, удостоенным премии "Грэмми". Журнал Gramophone включил коллектив в двадцатку лучших оркестров мира. Оркестр первым среди негосударственных коллективов получил грант Правительства РФ, а в 2009 году получил государственный статус. С осени 2022 года художественный руководитель РНО – Народный артист РФ Александр Рудин.

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