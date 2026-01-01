Фильм "Ветер перемен" о группе Scorpions выйдет в прокат в марте 2027 года: картина обещает быть душевной

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Фильм должен стать настоящим подарком для любителей Scorpions

Сюжет "Ветра перемен" охватывает историю группы от ее основания в 1965 году до превращения Scorpions в стадионных суперзвезд. Помимо биографии коллектива, центральной темой картины станет то, как музыка Scorpions помогала преодолеть раскол между Восточной и Западной Германией во времена холодной войны. В числе прочего в сценарий вошла история создания заглавной песни, ставшей музыкальным символом падения Берлинской стены, окончания холодной войны и новых надежд.

Участники Scorpions Клаус Майне, Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс лично работали со сценаристом Марком Эндрюсом, делились с ним своими реальными воспоминаниями, байками из гастрольной жизни и предоставили ему доступ к своим архивам. Музыканты полностью контролировали проект, чтобы история их жизни и популярности выглядела достоверно.

Фильм задуман не как эффектный драматичный претендент на "Оскар", а как динамичный, эмоциональный и честный подарок для миллионов фанатов группы по всему миру. Ранее о Scorpions снимали только документальные картины и концертные релизы. Самым известным фильмом является "Вечность и один день" (Forever and a Day, 2015). Эта картина рассказывала об их масштабном прощальном (на тот момент) турне и истории коллектива. Но игровое кино с профессиональными актерами, воссоздающими их молодость, снято впервые.

Съемки проходили в начале 2025 года в Ливерпуле и на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Лондоне. Картину планировали выпустить к 60-летнему юбилею группы в конце 2025 года. Релиз отложили, предположительно, из-за сделки по покупке Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance.

Жители Германии увидят фильм раньше всех. Премьера картины во всех основных немецких сетевых кинотеатрах запланирована на 28 января 2027 года. В остальной Европе первые показы должны состояться в феврале-марте, в США – в марте, даты пока не определены.

В "Ветре перемен" играют утвержденные Scorpions актеры

В актерском составе можно не сомневаться, поскольку участники Scorpions сами одобряли и утверждали актеров на главные роли. Для музыкантов было критически важно, чтобы исполнители не только внешне были похожи на них в молодости, но и могли правильно передать энергетику рок-н-ролла.

В картине снялись:

немецкий актер телевидения и кино Людвиг Трепте, сын участника восточногерманских рок-групп Lift, Electra и Reform Стефана Трепте – в роли Клауса Майне;

Александр Дреймон ("Последнее королевство", The Last Kingdom, 2015-2022) – в роли Рудольфа Шенкера;

Эд Спелирс ("Ты", You, 2018–2024; "Эрагон", Eragon, 2006) – в роли Маттиаса Ябса;

Доминик Уэст ("Корона", The Crown, 2016–2023) – в роли менеджера группы Дока МакГи;

Люк Брэндон Филд ("Кролик Джоджо", Jojo Rabbit, 2019) – в роли барабанщика Германа Раребелла;

Давид Кросс ("Чтец", The Reader, 2008) – в роли Андрея (собирательный образ пленного друга группы за Берлинской стеной).

Каким песням будут подпевать зрители в кинотеатрах

Полный список утвержденных для картины треков Scorpions включает в себя:

Wind of Change – главный лейтмотив фильма, история создания которого и вдохновила проект. В картине прозвучит как классическая, так и редкая русскоязычная версия.

Rock You Like a Hurricane – главный стадионный боевик, иллюстрирующий американские гастроли и пик популярности в 1980-х.

Still Loving You – главный романтический хит группы, сопровождающий драматическую линию фильма.

Send Me an Angel – еще одна мощная баллада эпохи альбома Crazy World (1990).

Big City Nights – песня, передающая безумную энергетику ночной жизни и туров группы.

Holiday – акустический гимн, сопровождавший ранний международный успех коллектива.

The Zoo – хит с тяжелыми риффами, иллюстрирующий переход группы к более агрессивному и тяжелому звучанию в начале 80-х.

In Trance – трек 1975 года из времен, когда Scorpions только нащупывали свой фирменный стиль.

Blackout – песня, привязанная к тяжелому периоду жизни Клауса Майне, когда он полностью потерял голос во время записи одноименного альбома и перенес операцию на связках.

No One Like You – один из первых масштабных хитов группы, пробивших американские чарты.

Hit Between the Eyes – энергичный трек, который прозвучит в сценах, посвященных подготовке к масштабному концерту в СССР.

I'm Goin' Mad – самый первый сингл с дебютного альбома Lonesome Crow (1972), который покажет зрителю, с чего начинался путь молодых музыкантов.

Почему фильм о немецких легендах снял выходец из Франции

Режиссером "Ветра перемен" стал американец французского происхождения Алекс Ранаривело. Он известен прежде всего по спортивным драмам "Рожденный чемпионом" (Born a Champion, 2021) и "Американский рестлер" (American Wrestler: The Wizard, 2016).

Кроме того, постановщик снял несколько гоночных драм. Среди них "Прирожденный гонщик" (Born to Race, 2011) и его продолжение 2014 года, "Езда" (The Ride, 2018) – история шотландского BMX-гонщика Джона Бултьенса, а также "Из грязи" (Dirt, 2018). Наконец, в портфолио режиссера входит пара не особо выдающихся рождественских фильмов.

Выбор Ранаривело может показаться странным, но на самом деле за его назначением стоит разумный расчет продюсеров и самих музыкантов. Визитными карточками режиссера стали духоподъемные истории о пути "из грязи в князи". Это крепкие, эмоциональные картины о преодолении трудностей, силе духа и триумфе аутсайдеров. История Scorpions, парней из провинциального немецкого Ганновера, которые, вызубрив английский язык, пробились на Олимп мировой славы, логично укладывается в его стиль.

Ранаривело как профессиональный студийный режиссер умеет прислушиваться к продюсерам и героям своих фильмов, поэтому "Ветер перемен" станет той честной рок-биографией, какую хотят видеть Scorpions и их фанаты. В нем не будет лишнего голливудского вымысла, который, к разочарованию многих поклонников, утопил в абсурдном драматизме и поверхностном пафосе историю об основателе группы Queen Фредди Меркьюри – "Богемскую рапсодию" (Bohemian Rhapsody, 2018).

Спродюсировавшая фильм компания ESX Entertainment давно работает с Ранаривело. В индустрии он известен как постановщик, который умеет снимать визуально красивое, масштабное кино с воссозданием духа 70-х, 80-х и 90-х годов без раздувания бюджетов до сотен миллионов долларов.

Как дела у Scorpions в 2026 году

Scorpions по сей день остаются настоящими мировыми рок-звездами и продолжают собирать залы по всему миру. Клаусу Майне и Рудольфу Шенкеру сегодня по 78 лет, Маттиасу Ябсу – 71 год. Самый младший участник – 59-летний бас-гитарист из Польши Павел Мончивода, присоединившийся к группе в 2004 году.

Несмотря на то, что осенью 2026 года музыкантам пришлось перенести серию концертов из-за непредвиденных обстоятельств со здоровьем Scorpions официально объявили, что не собираются на пенсию. Недавно группа анонсировала масштабное европейское турне Love, Peace & Rock 'N' Roll Tour 2027. Гастроли стартуют 29 апреля в Барселоне (Испания) и завершатся в июле в Милане. Тур пройдет на волне кинотеатрального релиза байопика.

Кто такие Scorpions и за что их любят

Немецкая рок-группа Scorpions была основана в 1965 году в Ганновере гитаристом Рудольфом Шенкером. В начале творческого пути коллектив исполнял психоделический рок. Бессменный вокалист Клаус Майне присоединился к его составу в 1969 году.

Scorpions изначально сделали ставку на англоязычные тексты, чтобы пробиться за пределы Германии. Для этого им пришлось упорно, практически с нуля изучать язык. Глобальный прорыв случился в 1982–1984 годах с выходом альбомов Blackout и Love at First Sting. Группа завоевала рынок США, а их клипы захватили эфир MTV.

Широкую мировую славу группе принесли песни Rock You Like a Hurricane и Still Loving You. В 1989 году Scorpions выступили на Московском музыкальном фестивале мира. Вскоре после этого Клаус Майне написал культовую балладу Wind of Change.

Scorpions признаны королями рок-баллад. Они создали идеальную формулу рок-диптиха: у них есть драйвовые песни-боевики для стадионов и невероятно красивые, пронзительные лирические баллады (Still Loving You, Send Me an Angel), которые любят даже далекие от тяжелой музыки люди. Неотъемлемая часть успеха – узнаваемый, чистый и высокий вокал Клауса Майне.

В рок-индустрии за Scorpions прочно закрепилась репутация "хороших парней". На фоне многих скандальных рок-звезд 70-х и 80-х годов они выделялись приличным, профессиональным поведением и качеством выступлений. Позитивный посыл их песен никогда не был наносным – музыканты всегда доброжелательно относились к поклонникам и поддерживали дружеские отношения внутри коллектива.