США намерены перейти от оплаты оружия для Израиля к совместному производству в 2027 году

США и Израиль обсуждают новый меморандум о взаимопонимании, и американская делегация исходит из необходимости отказаться от финансовой помощи, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Париже во вторник, 10 ноября 2026 года. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что Израиль теперь – достаточно процветающая и богатая страна, чтобы самостоятельно приобретать вооружения у США. Вашингтон намерен завершить переход к новой системе как можно скорее. Рубио допустил, что она может заработать уже в 2027 году, пишет ТАСС.

Нынешняя система военной помощи основана на десятилетнем соглашении, заключенном в 2016 году при администрации Барака Обамы. Оно предусматривает выделение Израилю $38 млрд в 2019–2028 финансовых годах, то есть в среднем $3,8 млрд ежегодно. Из этой суммы $3,3 млрд направляются на финансирование закупок американской военной техники, еще $500 млн – на совместные программы противоракетной обороны. Таким образом, заявленные Трампом $4 млрд – округленная сумма ежегодной помощи.

В ноябре Трамп заявил, что США прекратят ежегодное финансирование Израиля к концу 2026 года. По словам американского президента, решение было согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаньяху несколькими месяцами ранее.

Заявление оказалось неожиданным для израильских властей. По данным телеканала Kan, представители оборонного ведомства не были заранее уведомлены о предстоящих изменениях и начали оценивать их последствия для военного бюджета и уже заключенных контрактов. В частности, возникли вопросы об оплате заказанных самолетов и пополнении запасов боеприпасов.

При этом действующий меморандум остается в силе до конца 2028 года, поэтому для досрочного прекращения предусмотренных им выплат потребуется согласовать соответствующие изменения. Кроме того, американская военная помощь зависит от решений конгресса, что делает сроки реализации инициативы Трампа предметом дальнейших переговоров.

По данным израильской газеты Yedioth Ahronoth, обсуждаемый вариант нового соглашения предусматривает не немедленное прекращение помощи, а постепенный отказ от нее. Предполагается, что после завершения действующего меморандума в 2028 году Израиль еще пять лет сможет получать около $3,3 млрд ежегодно на закупку американских вооружений. После этого прямое финансирование планируется полностью прекратить. В то же время Вашингтон может увеличить отдельные вложения в совместную разработку систем противовоздушной и противоракетной обороны. Пока эти условия не согласованы окончательно.

Израиль рассчитывает завершить переговоры до января 2027 года, когда приступит к работе новый состав американского конгресса. По информации израильских СМИ, в Тель-Авиве опасаются, что изменение политического баланса в Вашингтоне может осложнить дальнейшее согласование военной помощи.

Одновременно военный министр США Пит Хегсет заявил, что государство завершает эпоху субсидирования обороны Европы и требует от союзников более справедливого распределения оборонного бремени. Этот вопрос обсуждается давно, а при Трампе он перешел в стадию конкретного пересмотра американских обязательств.