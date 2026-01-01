Лавров назвал 2026 год продуктивным для ОДКБ и заявил о необходимости укрепления силового потенциала организации

Содержание:

Россия уделяет особое внимание силовому потенциалу ОДКБ

Лавров заявил, что в период российского председательства особое внимание уделяется укреплению военного потенциала ОДКБ, внешнеполитической координации и противодействию новым угрозам.

"В ходе российского председательства придаем повышенное внимание углублению внешнеполитической координации, противодействию традиционным новым вызовам и угрозам, укреплению силового потенциала ОДКБ", – сказал глава МИД на совместном заседании в Москве.

Лавров назвал 2026 год продуктивным для ОДКБ

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в течение года страны организации приложили значительные усилия для развития взаимодействия и укрепления роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности.

"Уже сейчас можно сказать, что год был продуктивным в плане развития взаимодействия по линии нашей союзнической структуры", – заявил Лавров.

По его словам, предприняты существенные усилия для дальнейшего укрепления роли ОДКБ как одного из ключевых механизмов обеспечения региональной безопасности в Евразии. Министр подчеркнул, что работа велась в соответствии с приоритетами, обозначенными председателем Совета коллективной безопасности Владимиром Путиным при поддержке государств – участников организации.

Итоги совместной работы должны подвести лидеры стран ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности, запланированной на 11 ноября в Москве.

Переговоры в Абу-Даби и региональная безопасность

Лавров также затронул тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его словам, по предложению американской стороны, согласованному с Москвой, на встрече обсуждаются параметры региональной безопасности и гарантии, которые должны начать действовать после достижения полноценного и всеобъемлющего урегулирования.

Глава МИД отметил, что нынешний подход американской администрации отличается от позиции предыдущей администрации США, которая, по его оценке, отказывалась обсуждать коллективные гарантии безопасности.

Россия представила свой подход к архитектуре безопасности в Евразии

Лавров сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о том, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии. По его словам, она должна учитывать интересы всех государств и не ущемлять ничью безопасность.

Министр отметил, что в регионе уже действуют несколько организаций, в том числе ОДКБ, СНГ и Шанхайская организация сотрудничества. Москва считает необходимым развивать взаимодействие между существующими структурами, а не создавать новую организацию, которая подчиняла бы их себе.

"Мы не думаем, что надо создать нечто, что будет подминать под себя существующие организации, включая ОДКБ, которая основана на очень четких юридически обязывающих принципах", – заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит диалог с Россией о формировании справедливого баланса интересов в сфере безопасности.

ОДКБ – региональная международная военно-политическая организация на пространстве Евразии. Создана в 1992 году. В нее входят Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Участие Армении приостановлено. Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли или приостановили членство в организации ранее. Вопрос о дальнейшем членстве Армении в ОДКБ, предположительно, будет решаться 11 ноября.