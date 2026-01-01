Колокольцев озвучил новые меры контроля мигрантов

Содержание:

С декабря должен заработать правовой профиль иностранного гражданина. Сейчас обсуждаются и тестируются вопросы введения его в эксплуатацию, указал Колокольцев.

Также с 2027 года иностранный работник обязан будет оплатить дополнительный налог на каждого члена семьи, прибывающего на территорию России, напомнил глава МВД. Колокольцев отметил, что это делается для того, чтобы снизить нагрузку на весь социальный блок.

Прием документов для мигрантов будет централизован. Оформлять их будут только МВД и многофункциональные центры, участие посреднических структур не допускается. Медосвидетельствование мигранты смогут проходить только в государственных медицинских учреждениях.

Кроме того, во всех регионах РФ будет вводиться в работу мобильное приложение для отслеживания местонахождения мигрантов. Эксперимент в Москве и области по контролю мигрантов с мобильным приложением позволил значительно декриминализировать теневой рынок миграционных услуг, отметил Колокольцев.

Министр указал, что главы регионов получат дополнительные полномочия по регулированию рынка труда иностранцев. В частности, смогут обязать работодателей, имеющих в штате более 250 мигрантов, обеспечивать их бытовое размещение и трансфер от места работы к месту жительства.

Также МВД России по поручению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева подготовило для глав регионов рекомендации по разобщению анклавов мигрантов, указал Колокольцев. Все эти меры, отметил он, позволят минимизировать бесконтрольное нахождение мигрантов и снизить уровень преступности.

Колокольцев отметил, что уже принятые меры дают эффект.

МВД закрыло въезд в Россию на сроки от трех до 10 лет 290 тыс. иностранцев, что почти вдвое больше, чем в 2025 году.

С 2025 года количество неработающих и необучающихся членов семей трудовых эмигрантов снизилось на 20%. "Это благодаря комплексу мер, которые уже применяются. Основной фактор – это введение правительством требования по тестированию детей перед поступлением в школу", – указал глава МВД.

Колокольцев напомнил, что сейчас в стране проводится эксперимент по сбору биометрии на границе и подаче иностранцами электронного заявления до прибытия.

"Реализованные решения уже позволили в 10 раз больше выявить фактов предоставления иностранцами заведомо ложных сведений и отказать им в получении услуг либо аннулировать документы", – отметил министр. Он добавил, что за время эксперимента на пограничных пунктах было выявлено свыше 90 тыс. иностранцев, в том числе находящихся в розыске, пытающихся повторно въехать в Россию,

Около 7 тыс. иностранных граждан вместе с детьми выехали из страны из-за несоблюдения правил пребывания.

Колокольцев добавил, что МВД будет и дальше проводить такую работу.

О ситуации с преступностью среди мигрантов

Около 820 тыс. иностранцев числятся в РФ в реестре контролируемых лиц, 140 тыс. из них – несовершеннолетние. "Проверка по реестру предусмотрена посредством единого портала услуг. Такой возможностью воспользовались 10 млн раз. В каждом седьмом случае установлен факт нахождения иностранца вне правового поля", – указал Колокольцев.

Он сообщил, что за последние три года для более 5 тыс. бывших иностранных граждан прекращено гражданство РФ, главным образом – за совершение преступлений.

Число иностранцев, причастных к незаконному обороту наркотиков, за девять месяцев 2026 года сократилось на четверть. Колокольцев напомнил, что всем мигрантам, причастным к наркопреступлениям, после привлечения к ответственности и отбывания наказания закрывается въезд в Россию. "За девять месяцев текущего года число подобных решений возросло в 4,5 раза", – сообщил он.

О нехватке центров для содержания иностранных граждан

Колокольцев отметил, что сегодня в системе МВД работает 79 центров для содержания иностранных граждан общей вместимостью порядка 7 тыс. человек. "С учетом имеющихся у нас возможностей по выявлению нарушителей такого количества мест для их размещения явно недостаточно", – указал он. Министр добавил, что ведомство ознакомило кабмин с потребностями по увеличению вместимости центров.

О новых инициативах

Колокольцев сообщил, что ведомство подготовило пакет законодательных инициатив по совершенствованию миграционной политики. В частности, предлагается увеличить штрафы для работодателей за использование нелегального труда мигрантов: от 500 тыс. до 800 тыс. руб. при впервые выявленных нарушениях и от 1,5 млн до 2,5 млн руб. – при повторных.

Глава МВД отметил: упростить процедуры оформления и приема иностранных граждан для работы в РФ можно, но при условии исключения вопросов, угрожающих состоянию безопасности и правопорядка в стране.