Хуситы заявили об ударах по аэропорту и финансовому кварталу в Эр-Рияде

Сариа проинформировал в Telegram-канале, что первая серия ударов пришлась по аэропорту Эр-Рияда и нескольким насосным станциям нефтепровода "Восток – Запад", где возникли пожары и были зафиксированы повреждения. Второй целью, по данным представителя хуситов, стал объект Saudi Aramco в Абкайке на востоке королевства.

Третью операцию мятежники направили против скоплений саудовских военных в районах Аль-Мадариба и Рас-эль-Ара на юго-западе Йемена. Четвертой целью, как рассказал Сариа, оказался финансовый центр в Эр-Рияде.

Корни йеменского кризиса: как локальный конфликт перерос в региональное противостояние

Вооруженное противостояние в Йемене между шиитским движением хуситов "Ансар Аллах" и официально признанным правительством страны продолжается с 2014 года. Конфликт перешел в наиболее острую фазу в марте 2015 года, когда в боевые действия вмешалась коалиция арабских государств под руководством Саудовской Аравии. Эр-Рияд объяснил свое вмешательство необходимостью вернуть к власти законное руководство страны. Также целью коалиции была заявлена защита собственных границ от растущего влияния Ирана, который традиционно оказывает хуситам политическую и военную поддержку.

За годы военных действий Йемен погрузился в один из глубочайших гуманитарных кризисов в мире. Повстанцы укрепили свои позиции на севере страны и в столице Сане, откуда они регулярно осуществляют запуски ракет и боевых дронов по саудовской территории. Со своей стороны, арабская коалиция установила жесткую морскую и воздушную блокаду подконтрольных хуситам районов, нанося регулярные авиаудары по их позициям.

Попытки мирного урегулирования долгое время не приносили стабильных результатов, ограничиваясь локальными соглашениями об обмене пленными. В 2022 году при посредничестве ООН сторонам удалось достичь временного перемирия. Хотя срок его официального действия истек, масштабные взаимные обстрелы между Эр-Риядом и Саной на протяжении нескольких лет оставались единичными, уступив место хрупкому дипломатическому процессу.

Срыв перемирия: как захват порта Моха вернул Йемен к полномасштабной войне

Новый виток масштабного противостояния начался осенью 2026 года, когда хрупкий режим прекращения огня был окончательно сорван. Поводом для резкого обострения ситуации послужило неожиданное и скоординированное наступление сил хуситов на юго-западе Йемена. В ходе этой наземной операции повстанцам удалось захватить стратегически важный портовый город Моха, что вызвало жесткую реакцию со стороны арабской коалиции.

В ответ на продвижение сил "Ансар Аллах" Саудовская Аравия возобновила массированные бомбардировки военных объектов повстанцев. Саудовская авиация нанесла серию ударов по лагерям подготовки, складам боеприпасов и пусковым установкам в провинциях Сана, Ходейда и Таиз. Руководство коалиции заявило, что эти действия призваны остановить агрессию и защитить судоходство в Красном море.

Командование хуситов провозгласило курс на стратегию "эскалация за эскалацию", объявив о начале ответных военных операций против Эр-Рияда. Нынешняя серия ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам в глубине саудовской территории позиционируется повстанцами как законный ответ на возобновление авианалетов. Это обострение фактически вернуло конфликт к полномасштабной горячей фазе, разрушив многолетние дипломатические усилия.

Чем важны атакованные хуситами объекты для Саудовской Аравии и мира

Государственная нефтяная корпорация Saudi Aramco является экономической опорой Саудовской Аравии. Это крупнейшая нефтяная компания в мире по объемам добычи и запасам сырья, а ее инфраструктура в Восточной провинции королевства считается критически важной. Любые перебои в работе нефтеперерабатывающих мощностей Saudi Aramco мгновенно отражаются на мировых котировках и стабильности глобального энергетического рынка.

Насосные станции стратегического нефтепровода "Восток – Запад" обеспечивают транспортировку сырья из восточных районов страны к портам на побережье Красного моря. Этот маршрут создавался специально для того, чтобы осуществлять экспорт в обход Ормузского пролива – узкого энергетического коридора, который уязвим в случае региональных войн.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и финансовый квартал столицы представляют собой важнейшие узлы гражданской и деловой активности страны. Аэропорт – второй по величине пассажирский хаб Саудовской Аравии, ежедневно принимающий сотни внутренних и зарубежных рейсов.