Фицо обвинил Германию в шантаже и пригрозил ветировать бюджет ЕС из‑за помощи Украине

Как пишет РБК, Фицо заявил, что не позволит себя шантажировать на фоне угроз канцлера ФРГ Фридриха Мерца заблокировать бюджет Евросоюза. По словам премьера, давление связано с нежеланием Братиславы поддерживать финансовую помощь Киеву.

"То, что делает канцлер Германии, является типичным шантажом, а я это отвергаю. Мы суверенная страна", – сказал Фицо на открытии совместного заседания кабминов Словакии и Чехии в Братиславе.

Фицо подчеркнул, что Словакия имеет такое же право вето, как и ФРГ, и при необходимости воспользуется им.

Суть немецкого ультиматума: письмо Фридриха Мерца

Поводом для резкого заявления Роберта Фицо стало письмо Фридриха Мерца, которое он направил председателю Европейского совета Антониу Коште. В этом документе глава немецкого правительства фактически выдвинул ультиматум остальным участникам объединения, напрямую связав утверждение стратегических финансовых планов сообщества с вопросом поддержки Киева.

Мерц прямо указал, что Германия не одобрит следующий семилетний бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы до тех пор, пока "все без исключения" государства–члены ЕС не возьмут на себя официальные обязательства по совместному закрытию финансового дефицита Украины. Поскольку Берлин является главным чистым донором общеевропейской казны, блокировка бюджета с его стороны способна полностью парализовать долгосрочное экономическое планирование всего ЕС.

Бюджетный регламент ЕС: как работает право вето

Многолетний финансовый план (MFF), определяющий предельные расходы Евросоюза на семилетние периоды, принимается по строгому регламенту. Согласно основополагающим договорам ЕС, для утверждения союзного бюджета и любых изменений в системе его финансирования требуется единогласное одобрение всех государств-членов. Это означает, что даже одна страна, независимо от объема ее экономики и численности населения, юридически обладает правом вето и может заблокировать весь финансовый документ.

В условиях текущего противостояния блокировка со стороны Словакии способна сорвать своевременное принятие бюджета на 2028-2034 годы. В таком случае Евросоюз будет вынужден перейти на систему временных ежемесячных бюджетов, что парализует долгосрочные инвестиционные программы и предоставление макрофинансовой помощи внешним партнерам, включая Украину. Подобный механизм вето традиционно используется странами как ключевой рычаг для защиты национальных интересов и торгов по ключевым дотациям.

Бюджетные разногласия в ЕС: "бережливые" доноры против получателей субсидий

Внутри Евросоюза обострился глубокий системный раскол, разделивший государства на несколько лагерей в ходе согласования бюджета на 2028-2034 годы. С одной стороны, Берлин пытается сплотить вокруг себя ключевых чистых доноров общеевропейской казны ради увеличения расходов на общесоюзную оборону, безопасность и финансирование Украины. Однако традиционные "бережливые" страны – Австрия, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Дания – требуют вместо этого жестко урезать общий объем трат ЕС.

Этому крылу противостоит неформальная коалиция "Друзья сплочения", объединяющая государства Южной и Восточной Европы, включая Испанию, Венгрию и Словакию. Являясь традиционными получателями европейских субсидий, они категорически отвергают любые сокращения фондов регионального развития и программ поддержки сельского хозяйства, настаивая на выравнивании уровня жизни в ЕС.

Текущие споры вокруг многолетнего финансового плана зашли в тупик из-за нежелания сторон идти на компромисс. Ситуация усугубляется тем, что предложенная Берлином жесткая увязка бюджетных выплат с обязательным финансированием Киева расколола лагерь получателей дотаций, вызвав открытый протест Братиславы и Будапешта.