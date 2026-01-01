Киностудию DC Studios возглавит бывший продюсер фильмов Marvel Джереми Лэтчем

"После четырех лет работы во главе DC, в течение которых они привели подразделение студии комиксов к неоднозначным коммерческим результатам, Ганн и Сафран вернутся к творческой работе на полную ставку", – говорится в материале.

Лэтчем работал в Marvel с 2004 по 2017 год.

Ганн и Сафран возглавили DC Studios в 2022 году. Их назначил тогдашний руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, поручив сформировать полноценного конкурента кинематографической вселенной Marvel. За время их руководства в прокат вышли фильмы "Супермен" (сборы $618 млн), "Супергёрл" ($126 млн) и "Глиноликий" ($109 млн).

DC Studios входил в Warner Bros. Discovery. 6 октября медиахолдинг Paramount Skydance завершил приобретение Warner Bros. Discovery за $110 млрд, после чего была создана объединенная компания Skydance.

В нее вошли две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телеканалы и кабельные сети Paramount и WBD. В новый холдинг также включены CBS News и CNN, а также портфель спортивных трансляций. Акционеры WBD получили по $31,02 за акцию, с 6 октября торги бумагами WBD на бирже Nasdaq прекращены.

22 июля Еврокомиссия одобрила сделку при условии ограничений в кинопрокате в Европе: Paramount продаст долю в United International Pictures в течение 13 месяцев после закрытия и в течение десяти лет не будет заключать новые соглашения с Universal по кинодистрибуции в Европе. О соглашении стоимостью $110 млрд стало известно 27 февраля.